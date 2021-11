Apoyo de las FF.AA. a la Policía en Lima y Callao: esto es lo que opinan figuras políticas

Apoyo de las Fuerzas Armadas trajo diversas reacciones.

Como muchos ya lo saben, en horas de la mañana, el Gobierno determinó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”. A esto también se suma la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según fue presentada la resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Esta medida forma parte de la solicitud de la PNP quien pide estos refuerzos debido al “incremento significativo” en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas.

Ante esta situación, diversos parlamentarios de las bancadas y personalidades políticas han expresado sus puntos de vista frente a esta nueva medida.

JORGE MONTOYA

El congresista Jorge Montoya, mostró su rechazo ante esta nueva disposición al considerar que “las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía”.

“Acá es una orden abierta para reemplazar a la Policía en los puestos de control que tienen, que no son muchos, y suena extraña. Hay algo que seguramente todavía no sabemos y puede aparecer. Lo que ha pasado con la inseguridad ciudadana es la incapacidad de los gestores de la misma, no de la Policía”, increpó.

“La Policía tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área, son el doble que las Fuerzas Armadas. Estamos viendo un enfoque equivocado. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero esa incapacidad es la que nos tiene en esta situación”, agregó.

JOSÉ CUETO

En esa misma línea, el congresista José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también se mostró en contra de esta disposición, pese a que la Constitución permite esta medida.

“Es preocupante que salga en estos momentos. Por lo menos legal es, la Constitución lo ampara, el tema está si es oportuno. Sé que hay mucha inseguridad, sobre todo en el área del Callao, hay inseguridad en todo Lima, pero también creo que los grandes problemas están fuera del área de Lima y Callao, básicamente en el sur, con las mineras, donde ahí debería estarse trabajando la protección”, sostuvo.

PATRICIA CHIRINOS

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, a comparación de sus compañeros de otras bancadas, se mostró a favor de esta medida y recordó que se trata de un pedido que ella ha hecho “desde hace meses” para su región, Callao, y que hoy se extiende a Lima. Sin embargo, precisó que analizarán la norma “para que no se sea sólo un paliativo de la crisis del Gobierno”.

ELVIA BARRIOS

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que se tendrá que estar vigilantes y cautelosos en el cumplimiento de la medida que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

“Creo que es una medida que se ha dado, siempre hay que ser vigilantes y cautelosos del cumplimiento de la medida, pero fundamentalmente del respeto derecho de las personas, eso tiene que primar ahí”, anunció.

OSCAR VALDES

Cabe mencionar que el exministro del Interior Óscar Valdes, está comprobado que este tipo de medidas no tienen resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ya que “las Fuerzas Armadas tienen otra misión y están preparadas para hacer frente a otro tipo de amenazas”.

“La Policía cuenta con más de 140 mil efectivos, pero lamentablemente están mal distribuidos y no vemos una acción de liderazgo de los comandos respectivos para frenar la delincuencia en su respectivo sector. Nos hemos olvidado de las tareas que tienen los comisarios de implementar y dar el personal suficiente, de eliminar tantos cargos administrativos y eliminar elementos de seguridad a funcionarios que no tienen ningún peligro”, acotó.

(Con información de RPP)

