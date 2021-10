Battimix de Gloria y otros 4 productos que presentaron problemas en el Perú

El yogurt, conserva de pescados y hasta un líquido limpiador han tenido problemas en el Perú.

El último fin de semana, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud, tomó conocimiento de denuncias ciudadanas por la posible presencia de moho en productos Battimix de vainilla de la empresa Gloria S.A. La Digesa detalló los siguientes casos:

- Yogurt batido sabor vainilla con hojuelas de maíz - Battimix, marca Gloria, en presentación de vaso de poliestireno termoformado, con tapa de papel foil (aluminiopolietileno) de 145 gramos, con Registro Sanitario A8006521N/NALCGO y fechas de vencimientos: 20 de noviembre de 2021 y 3 de diciembre de 2021.

- Yogurt batido sabor vainilla con arroz extruido bañado en chocolate - Battimix, marca Gloria, en presentación de vaso de poliestireno termoformado, con tapa de papel foil (aluminio-polietileno) de 145 gramos, con Registro Sanitario A8003121N/NALCGO y fechas de vencimientos entre el 1 al 30 de noviembre de 2021 y del 3 al 6 de diciembre de 2021.

Pero esta no es la primera vez que la Digesa u otra institución invoca a la ciudadanía no adquirir o consumir algunos productos para prevenir problemas de salud o aclara que otros alimentos no son lo que dicen ser. Además del Battimix de vainilla de Gloria, aquí otros casos de productos que tuvieron problemas en el Perú.

POETT

A mediados de 2020, Digesa invocó a la población no adquirir el desinfectante Poett, luego que la empresa Clorox comunicara a la opinión pública que algunos de sus productos de la marca Poett fallaron en sus propiedades de desinfección debido a una contaminación bacteriana que incluían pseudomonas, detectada en algunos productos elaborados antes del 30 de junio del 2020.

La empresa advirtió que entonces dicho producto podía generar infecciones a la piel, infección en las vías urinarias o incluso neumonía, mayormente en personas inmunocomprometidas. Los productos fueron retirados del mercado.

ATÚN CHINO CON PARÁSITOS

En noviembre de 2017, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), dependencia del Ministerio de la Producción, dispuso prohibir la importación de todas las conservas de pescado provenientes de China tras el hallazgo de parásitos en latas que llegaron al mercado peruano.

Sanipes explica que la prohibición estaría vigente hasta que la Autoridad Sanitaria de China demuestre que puede garantizar la inocuidad de esos productos hacia el mercado peruano.

Dicho producto contaba con certificado sanitario de la autoridad sanitaria china y la conformidad de la entidad de apoyo peruana Cerper. Sin embargo, el análisis de verificación que se hizo entonces, en presencia de inspectores de Sanipes, dio como resultado que, de 20 latas examinadas, 20 contenían parásitos.

‘LECHE’ QUE NO ERA LECHE

En junio de 2017, se supo que Panamá prohibió comercializar la leche Pura Vida , del grupo Gloria, pues de acuerdo con su etiquetado está elaborado a base de leche de soya y una fracción de leche de vaca. La etiqueta señala que contiene “lecitina de soya, estabilizantes, vitaminas A, C y D, una mínima porción de leche parcialmente descremada, leche de soya y esencia de leche”.

Dada esa situación, se cuestionó que ese producto se venda como leche cuando solo debía decir producto lácteo. Por entonces, el Gobierno dispuso que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud y el Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), investiguen con celeridad este tema. Desde entonces, el producto de Gloria ya no muestra a la vaca y especifica que es “mezcla láctea” y no leche.

‘CHOCOLATE’ QUE NO ERA CHOCOLATE

También en 2017, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) elaboró un reglamento que establece la definición del chocolate. Un chocolate debe contener 35% de cacao y si tiene leche debe tener 25% de cacao. Así, muchos productos dejaron de venderse como “chocolates” y pasaron a ser “dulces o golosinas”. Entonces se cuestionó al popular ‘Sublime’, sin embargo, aquella vez, la empresa respondió lo siguiente:

“Tanto la Norma internacional para el Chocolate y los Productos del Chocolate del Codex (Codex Stan 87-1981) como la Norma Técnica Peruana respectiva (NTP-Codex Stan87-2013) establecen que para la denominación de ‘chocolate con leche’ un producto debe contener como mínimo 25% de total de extracto seco de cacao (sólidos de cacao). (...) Sublime tiene 27.8% de sólidos de cacao, cumpliendo cabalmente con los establecido en ambas normativas”.

SEGUIR LEYENDO