César Hildebrant a Pedro Castillo: “El proyecto de Perú Libre tírelo a la basura”

Pedro Castillo es criticado por César Hildebrant

A través de su semanario “En sus trece”, el reconocido periodista César Hildebrandt no dudó en opinar sobre la actual gestión que maneja Pedro Castillo como presidente del Perú. En ese sentido, el director del mencionado medio de comunicación criticó el accionar del mandatario tras sus ultimas declaraciones sobre el gas de Camisea.

“He defendido la legitimidad de este gobierno y he criticado, con aspereza, sus continuos errores. Pero una cosa es equivocarse y otra es jugar sucio. Y juega sucio el presidente Castillo cuando revienta el esfuerzo centrista de su primera ministra y los malabares dialécticos de su ministro de Economía, que hace ahora de intérprete y piadoso traductor”, sostuvo César Hildebrant.

Temas como la estatización (o nacionalización como lo dice el jefe de Estado) del gas de Camisea, el cierre del Congreso, la instauración de una Asamblea Constituyente, entre otros, fueron algunos de los temas en que Pedro Castillo abordó esta semana, en los diversos lugares que visitó como parte de agenda presidencial, lo que generó que sus adversarios políticos lo criticaran y sus ministros no le queden más que respaldarlo.

“Juega sucio Castillo cuando saca el corvo del paisano y dice que habrá que estatizar Camisea. No importa que al día siguiente Pedro Francke niegue tres veces lo dicho por su jefe desastroso e intente hacernos creer que ‘nacionalizar’ es sinónimo de ‘expandir’, ‘difundir’ y ‘ampliar’”, refirió Hildebrandt sobre el particular.

“Castillo se apoca a sí mismo, reduce sus horizontes y no se siente el presidente de un país complicado en el que la derecha ha abusado siempre”, escribió el periodista, que indicó que se “necesita un hombre que comprenda el contexto y no uno que disfrute en la ofuscación”, agregó.

Antes de finalizar, aseguró que si Pedro Castillo llegó al sillón presidencial es porque desde el principio representó el anti fujimorismo frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

“Presidente Castillo: el proyecto de Perú Libre no es aplicable. Tírelo a la basura de una vez por todas. Usted está en Palacio porque el anti fujimorismo, el sistema inmunitario de este país, así lo quiso. Por más rojo que se sienta, usted le debe la presidencia a los glóbulos blancos que impidieron, por tercera vez, que la heredera de la corrupción pisara el Palacio que ensució su padre”, increpó el periodista.

CONTRA VLADIMIR CERRÓN

En otra parte de su columna, César Hildebrant no dudó en tirarle misiles al ya conocido secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Si alguien como Cerrón le hizo creer otra cosa, consulte con su esposa, que parece más lista que usted. No consulte con la gente cercana al Movadef, que pretende enjaularlo. No le pida auxilio intelectual a quienes lo ven como un instrumento dócil. No se asesore por quienes creen que en Venezuela hay una democracia acosada y que en Cuba hay socialismo y ‘verdadera democracia’. No crea en los mensajes del Foro de Sao Paulo, que es la versión vintage de lo que aquí decía aquel viejo Partido Comunista que apoyó a Manuel Prado y se hizo socio del gobierno de Velasco”, escribió el periodista en su columna titulada “Pedro Castillo: ¡Cállese de una vez!”.

No cabe duda de que las ultimas declaraciones de Pedro Castillo ha traído “cola”. Recordemos que este jueves 4 de noviembre, el Congreso de La República debatirá si le entregan o no el voto de embestidura al Gabinete de Mirtha Vásquez, sesión que fue cancelada tras la muerte del congresista Herrera.

