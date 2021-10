Boluarte pide madurez a Bellido: “Debe pensar en el país y no en esa revancha política de ya no ser premier”

Guido Bellido y Dina Boluarte.

Dina Boluarte, vicepresidente del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, le pidió al congresista Guido Bellido a “actuar con madurez” y medir sus palabras cuando se refiera al Gabinete de ministros presidido por Mirtha Vásquez, ya que puede generar inestabilidad al país.

Como se recuerda, desde que dejó de ser premier, Bellido ha hecho comentarios en contra de Vásquez y su equipo de trabajo. El último de ellos fue pedir que remuevan del directorio del Banco Central de Reserva del Perú a Julio Velarde, cuando en un inicio él ya había firmado la resolución para que continué en el cargo.

Ante ello, Boluarte instó al legislador oficialista a dejar atrás “la revancha política” a raíz de su salida de la PCM.

“Cuando a veces se adelantan opiniones, cuando no está pensando en la estabilidad económica del país, somos irresponsables”, indicó la vicepresidenta de la República. “(En) consecuencia, yo creo que el señor Guido Bellido tiene que pensar en el país y no en esa revancha política que ya no es el premier, y ahora está haciendo grupo con algunos de la bancada de Perú Libre y no quiere dar el voto de confianza”, agregó la titular del Midis

En ese sentir, exhortó a la bancada oficialista a llegar a un consenso favorable para que la gestión de Pedro Castillo “pueda trabajar”.

“Yo digo que solamente se actúe con la madurez política que corresponda para poder hacer que este Gobierno del presidente Pedro Castillo pueda trabajar de manera democrática y con responsabilidad de Gobierno. Creo que esa responsabilidad de Gobierno no solamente atañe a la bancada de Perú Libre, sino también al resto de las bancadas, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo tenemos que trabajar de manera hermanada para poder generar leyes que favorezcan al Perú”, adicionó.

CARTA NOTARIAL

Horas antes, Dina Boluarte, encargada del Despacho Presidencial mientras Pedro Castillo se encuentra en Bolivia, envió una carta notarial a Ricardo Belmont, quien aseguró que la también ministra brindó 6 millones de soles de las arcas del Estado a el grupo El Comercio y América Televisión en busca de lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo.

“Me he visto obligada a mandar una carta notariada al señor Belmont para que se rectifique. El día de ayer estaba en provincia y tengo entendido que ha dado lectura a la carta notarial que se le ha enviado y ya ha pedido las disculpas del caso”, señaló dando por por concluido el impase.

Boluarte espera que Belmont responda y se retracte de sus afirmaciones de lo contrario lo demandará por difamación.

Estas declaraciones las dio la urbanización de Santa Luzmila, en el distrito de Comas, donde participó de la juramentación de 200 juntas vecinales de seguridad ciudadana, ceremonia en el que también participó el alcalde del distrito Raúl Díaz Pérez y el comandante general de la PNP, general Javier Gallardo.

INVESTIGADA POR LAVADO DE ACTIVOS

Hace unos días, Boluarte fue incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre, donde ganó Pedro Castillo.

Asimismo, Braulio Grajeda, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también ha sido incluido en dicho caso, según informó El Comercio.

De acuerdo al fiscal a cargo, Richard Rojas Gómez, ambos funcionarios y afiliados al partido Perú Libre, abrieron una cuenta mancomunada en el BCP, donde recaudaron aportes de manera ilícita.

