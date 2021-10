COVID-19: menores de 12 a 17 años podrán vacunarse en el Vacunafest

Vacunación en Perú. Enfermera aplicando dosis en la Plaza Mayor de Puno. (Foto:Twitter)

Los adolescentes entre los 12 y 17 años, cuya vacunación contra la covid-19 se inicia el martes 2 de noviembre, no necesitarán interrumpir sus clases para cumplir con la inmunización porque podrán hacerlo los sábados y domingos durante los Vacunafest.

Así lo informó la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, tras precisar que el proceso de vacunación de este grupo poblacional será escalonado, primero con los que tienen entre 15 -17 años, y los que tienen entre 12-14 años.

Los menores deberán ir acompañados de su madre, padre o apoderado para aplicarse la vacuna, porque serán los que firmen el consentimiento informado. El documento es igual al de los adultos, solo que, en esta oportunidad, se incluirá el dato del progenitor o tutor que lo acompañe.

Jiménez indicó que los centros de vacunación ya se han preparado para recibir al adolescente con su acompañante, y han previsto que se organicen filas para la atención diferenciada de los adultos.

Aseguró que el personal de salud cumplirá con el protocolo de atención que usa para la inmunización de los adultos, como la formulación de preguntas para establecer las condiciones clínicas y epidemiológicas de los chicos y la observación de 30 minutos para ver si tienen una reacción alérgica a la vacuna.

Ayer el ministro de salud, Hernando Cevallos, anunció que el martes 2 de noviembre se iniciará la vacunación contra la covid-19 a la población menor de 18 años en Lima, Callao y todas las regiones del Perú.

MAYORES DE 65 YA PUEDEN ACUDIR POR SU TERCERA DOSIS

Si tienes 65 años o más y ya pasaron seis meses desde tu segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, puedes acudir nuevamente a cualquier vacunatorio para recibir la dosis de refuerzo que te permitirá estar mejor protegido contra dicha enfermedad y sus variantes.

De acuerdo con Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Minsa, los adultos mayores que cumplan estos requisitos solo deben verificar previamente que su nombre aparezca en la plataforma Pongo el hombro.

“Toda la población de este grupo etario ya está programada en la plataforma Pongo el hombro. Pueden verificar que ya están aptos y pueden acudir a cualquier centro de vacunación cercano a su domicilio”, puntualizó en diálogo con la agencia Andina.

FLEXIBILIDAD

Dijo que, por tratarse de personas vulnerables, habrá flexibilidad sobre el lugar donde le corresponda inmunizarse. Esto quiere decir que en la web Pongo el Hombro solo aparece el nombre del adulto mayor y su DNI, no el lugar de vacunación. Por eso, podrán acudir a cualquier vacunatorio para inmunizarse.

Jimenez señaló que la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo ya se ejecuta a nivel nacional y recordó que comenzó con el personal de salud que labora en primera línea. En el caso de estos últimos, ya se inmunizó a más de 150 mil con la tercera dosis.

Ahora le toca a los mayores de 65 años, quienes deberán acudir con su DNI, y después se hará lo propio con las personas viviendo con comorbilidades (más de dos enfermedades a la vez), agregó la representante del Minsa.

PRIORIDAD

Por la mañana, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se está evaluando la fecha para el inicio de la vacunación con la tercera dosis al personal de las Fuerzas Armadas y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Aclaró que, por ahora, la prioridad es inocular con la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 al personal de salud, por estar mucho más expuesto al virus, así como a los mayores de 65 años y a las personas con comorbilidad.

“Además de ello, debemos ir bajando la brecha que tenemos porque todavía hay personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Y sabemos que estos son los más vulnerables, no queremos una tercera ola que afecte, sobre todo, a los no vacunados y a los que tienen una comorbilidad”, enfatizó.

(Con información de Agencia Andina)

