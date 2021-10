Chorrillos: Joven fue secuestrada, dopada, le cortaron el cabello y fue abandonada en una iglesia

Joven vivió momentos de terror.

Momentos de terror y angustia vivió una joven que acaba de cumplir 18 años, luego que fuera secuestrada, dopada y sufriera de agresión tras cortarle su larga cabellera. La estudiante salió de su vivienda el pasado martes 26 de octubre con la finalidad de recoger su DNI, sin presagiar que ese día se convertiría en un verdadero cuento de terror.

Según declaraciones de sus padres, la joven se fue desde Chorrillos hasta Surco para recoger su documento de identidad. De un momento a otro, dejó de comunicarse con su progenitora y fue ahí que su corazón de madre le alertó que algo no andaba bien con su hija y decidieron ir a la policía.

Tras cinco de desesperación, los padres decidieron armar toda una cruzada de búsqueda y fue ahí que se dan con la sorpresa de que la joven mantenía conversaciones con otra mujer a través de un juego en red. Ellas se habían conocido por la plataforma Tiktok.

“Mi hija se encontró con esta mujer a la altura del Ovalo Higuereta, le dice para que conozca su casa y que ahí pueden jugar sin problemas. Luego de una hora llegan otras personas desconocidas y cuando mi hija quiere retirarse del lugar ya no la dejan salir”, expresó el padre de la agraviada a ATV.

“Mi hija llevaba mucho tiempo conversando con esta mujer, nunca se habían visto físicamente. Lo que nos dimos cuenta es que le quitaron el chip del celular para que esté incomunicada. Lo que esta mujer no sabía es que nosotros nos movimos rápido conversamos con amistades, amigos de mi hija para hacer viral el caso y creo que por esa presión de búsqueda la han soltado”, agregó.

Una llamada misteriosa puso en alerta a la familia, ya que supuestamente la joven llamó a su prima para contarle que se iba a trabajar a Trujillo, porque había encontrado un buen trabajo con un buen pago y que el día miércoles saldría de la capital rumbo al norte.

La prima contó esto a su tío y de inmediato empezó la presión nuevamente. Cabe mencionar que la joven fue dejada 12 horas después de este secuestro en una iglesia en el distrito de Puruchuco.

“Cuando la vi me imaginé lo peor porque le habían cortado el cabello bien chiquito, pero ella me contó que no le habían hecho nada y que solo la dejaron abandonada a su suerte. Estaba adormecida, estaba desubicada”, contó el padre al noticiero de ATV.

Por su parte, la policía de alta tecnología viene investigando este caso, el cual aseguran que podría tratarse de una red de trata de mujeres por la forma en como han actuado. Sin embargo, al sentir la presión por la búsqueda la soltaron y al cortarle el cabello es una forma de amenazarla para que no brinde más información sobre este temeroso caso.

Por su parte, el padre de la joven exige a las autoridades que den con el paradero de esta mujer para que no siga engañando a otros jóvenes.

Asimismo, hizo un llamado a la juventud para que no sean tan confiados cuando conocen a otras personas a través de las redes sociales, ya que ponen n peligro y en riesgo su vida e integridad.

Se sabe que la joven se encuentra estable, pero asustada por este caso, es por eso que no brindó ninguna declaración porque se encuentra en reserva por temor a las represalias.

