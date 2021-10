Isabel Cortez sobre Guerra García: No podría ni imaginar vivir con lo que ganamos los obreros en este país

Cortez no dudó en responderle a Nano Guerra

La parlamentaria de Juntos por el Perú, Isabel Cortez no dudó en cuestionar las ultimas declaraciones de su colega, el congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, quien criticó durante los honores al fallecido legislador Fernando Herrera, que los parlamentarios no tenían los recursos que muchos creían y que ‘ya quisieran tener muchos de ellos el sueldo de un ministro’.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora se mostró en desacuerdo con esas críticas, ya que asegura que los obreros en nuestro país hacen malabares para subsistir con lo poco que ganan.

“De “930 soles es un montón de plata” a que congresistas ganamos poco. Ya cansa escuchar este tipo de mensajes. Estos señores no podrían ni imaginar vivir con lo que ganamos los obreros en este país. Más respeto al pueblo peruano que lucha por salir adelante con poco, por favor”, escribió Cortez en su cuenta de Twitter.

Durante su discurso en homenaje al legislador, el congresista fujimorista remarcó la labor realizada por su desaparecido colega y precisó que los congresistas no tenían las ‘gollerías’ que sostiene la prensa o las redes sociales.

“A la prensa, a las redes sociales, les encanta desprestigiar a los que han sido electos, les encanta decir que (los congresistas) ganan buenos sueldos, que tienen gollerías, pero Fernando nos ha dado un ejemplo en su partida […]”, expresó

“Él solo, en un sitio modesto, en el que se alojaba para poder transportarse a su ciudad, con pocos recursos porque son pocos los recursos que tiene un congresista para poder hacer un trabajo como el que Fernando quería hacerlo. Ya quisieran muchos congresistas tener el suelo de un ministro o un viceministro, tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea”, agregó Guerra García.

HOMENAJE A CONGRESISTA HERRERA MAMANI

Los representantes de cada una de las bancadas iban tomando la palabra a medida que se desarrollaba el homenaje. Cuando fue el turno de Hernando Guerra García de Fuerza Popular desvió un poco el sentido y terminó hablando de sueldos.

En Twitter, las reacciones a lo dicho por Guerra García fueron numerosas. Muchos le recordaron lo dicho en campaña durante una entrevista en televisión cuando se presentaba como jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular.

“S/930 es un montón de dinero en el Perú. S/930 es un montón de dinero para mucha gente, lamentablemente, es así. Entonces, cuando dices S/930, lo que estás haciendo es que el chico, el joven o la persona con menos capacidades no puede trabajar, porque el empleador va a decir: ‘como tengo que pagarle, volteo y miro a otro’”, indicó.

DESPEDIDA DE CASTILLO

El presidente Pedro Castillo acompañado del Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez asistieron a la ceremonia de honras fúnebres al parlamentario de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani, realizado por el Congreso de la República.

El jefe del Estado y su gabinete en pleno realizaron la guardia de honor al lado del féretro mostrando su reconocimiento al desaparecido legislador.

Asimismo, recordó haber conocido a Herrera Mamaní en una gesta por la educación cuando ambos profesaban la docencia y resaltó su labor como congresista electo y su preocupación constante por el desarrollo de su pueblo.

“Me visitaba siempre a Palacio y en la campaña también. Estos últimos días me decía compañero, me siento impotente al no poder hacer realizad unos proyectos que mi pueblo me encarga. No puedo llevar adelante un proyecto para llevar adelante la voz de mis hijos y de mi pueblo para frenar los grandes problemas que tiene el país”, indicó el mandatario acongojado por la partida de su colega y amigo.

