Elecciones primarias no pueden realizarse para comicios del 2022, advierte el JNE y la ONPE

Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. | Foto: Congreso de la República

Existen vacíos legales y problemas con los plazos para la realización de las elecciones primarias, como mecanismo de selección de candidaturas en los comicios regionales y municipales programadas para el 2022.

Así lo advirtieron el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Salas Arenas y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas quienes participaron en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que se realizó el martes 26.

“A la fecha, existe imposibilidad de insertar a las elecciones primarias dentro del cronograma electoral ordinario de las elecciones regionales y municipales del 2022 ″, afirmó el titular del JNE al tiempo de puntualizar que el ente electoral sí puede realizar estos comicios internos, pero cuando “las reglas estén claras y los tiempos bien definidos. De lo contrario, la sobrecarga daría resultados catastróficos”, alertó.

La congresista Patricia Juárez, presidenta de dicha comisión preguntó por qué el JNE no presentó algún proyecto de ley para mejorar las actuales condiciones para la realización de las elecciones primarias y se respaldó en el artículo 178 de la Constitución que dice que el JNE tiene iniciativa en la formación de leyes en materia electoral.

“Los deberes normativos corresponden al Parlamento Nacional. Nuestro deber es reglamentar y proponer iniciativas legislativas. Estamos esperando que el Congreso haga lo pertinente para nosotros poder continuar con nuestro trabajo”, respondió Salas Arenas al tiempo de precisar que el padrón electoral se cerró el 2 de octubre y a partir de allí se hicieron los cálculos.

“El JNE bajo mi presidencia se ha visto sometido a un constante asedio en diferentes ámbitos y nos hemos visto obligados a responder. No teníamos antecedente sobre las elecciones primarias. Cuando nos hemos detenido a pensar en su realización efectiva hasta no definir que no era factible, no nos hemos pronunciado al respecto”, señaló el titular del JNE.

VICIOS POR CORREGIR

Tras reiterar que los plazos deben ser razonables y con el tiempo y la factibilidad necesarias, Salas Arenas informó que también se ha detectado vacíos que se deben corregir.

“Se tiene que determinar la fecha de elecciones primarias, límites de candidaturas, el plazo para las campañas electorales, los límites para las campañas para las elecciones primarias. Todo ello en el marco de la aplicación de la paridad y la alternancia”, agregó.

Para las elecciones regionales y municipales 2022 propuso desarrollar elecciones internas con participación exclusiva de afiliados. También recomendó conformar un equipo de trabajo entre representantes de los entes del sistema electoral y el Congreso de la República, a fin de realizar las modificaciones normativas que permitan el desarrollo de las elecciones primarias en futuras elecciones; en aras de un real fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas.

En la sesión también participó el titular de la ONPE, Piero Corvetto, quien dio a conocer los “plazos críticos” para la realización de las elecciones primarias y que, en promedio, se reduce a la mitad del tiempo de darse en un periodo regular.

El congresista Jorge Morante (FP) dijo sentirse desconcertado por lo informado por el presidente del JNE. En esa misma línea se pronunció el congresista Edgard Raymundo Mercado (Juntos por el Perú) quien subrayó que uno de los pilares fundamentales de la reforma electoral son las elecciones primarias.

“No es correcto que se diga que el Congreso está en contra de la reforma electoral, en contra de las elecciones primarias. Que no se diga que existe el intento de querer boicotear por parte de la Comisión de Constitución”, dijo.

(Con información del Congreso de la República)

SEGUIR LEYENDO