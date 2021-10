Minsa hará campañas gratuitas para detectar el cáncer de cuello uterino

Tras el aumento de casos de pacientes con cáncer de cuello uterino, el Ministerio de Salud (Minsa), ha realizado una una campaña a nivel nacional para detectar a tiempo lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino, causado por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

“El Perú está incorporando desde hace tres meses la prueba molecular VPH para detectar este virus que causa el cáncer de cuello uterino. La prueba está orientada a mujeres entre 30 a 49 años y es totalmente gratuita”, señaló Víctor Palacio, director de prevención y control del cáncer del Ministerio de Salud.

El especialista exhortó a las mujeres a practicarse este examen por la integridad de ellas y sus familiares. Además señaló, tras un estudio de Organización Mundial de la Salud, que las mujeres entre 35 y 45 años deben someterse al menos una vez al año a una prueba de alta performance para descartar un cáncer de cuello uterino, a tiempo.

PRUEBAS

Las pruebas que se realizarán en las campañas ayudarán a las mujeres de bajo recursos a realizarse el despistaje. Asimismo, las pruebas gozan de una alta sensibilidad y especificidad, además de que las mismas mujeres pueden realizarse este procedimiento, debido que es de auto-toma.

“Ella introduce en el cuello uterino un hisopo que no lastima, le da de 3 a 5 vueltas en la cavidad vaginal y lo inserta en un recipiente especial”, explicó el especialista.

El examen se envía a un sistema automatizado para determinar la presencia de VPH. No obstante, el resultado estará listo en un aproximado de 7 a 10 días. Las pruebas se han distribuido en las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana, Lima región, Huaral, Chanchamayo e Iquitos.

Por otro lado, el especialista señaló que en los siguientes días se ejecutarán campañas de despistaje de cáncer de cuello uterino con pruebas moleculares VPH a nivel masivo. Asimismo, toda la información sobre las fechas y centros de salud la podemos encontrar en Infosalud del Minsa (Línea 113).

“En Huaral, Huacho y en Iquitos el personal de salud ya está haciendo barridos casa por casa. En la primera fase son 80,000 pruebas hasta fin de año, pero para el próximo año se van a incorporar 250,000 pruebas más”, destacó el titular.

REQUISITOS

Entre los requisitos se encuentran: No estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales un día anterior y no haberse aplicado óvulos.

Cabe destacar que en nuestro país la neoplasia de cuello uterino es el segundo cáncer ginecológico más recurrente que se atiende en los centros de EsSalud. Por este motivo, desde el año 2011, el país introdujo la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el Esquema Nacional de Vacunación peruano, la cual previene esta enfermedad responsable del cáncer de cuello uterino y verrugas genitales.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) detectó un total de 4.485 casos nuevos de neoplasias malignas en cuello uterino solo en mujeres aseguradas. De las cuales, en los últimos nueve meses, se registraron 375 nuevos pacientes con este mal en Lambayeque, 306 en La Libertad, 211 en Junín y 354 en Arequipa. No obstante, en Lima, el Hospital Rebagliati registró 1.319, en Almenara 509 y en Sabogal 443.

En el Perú fallecen día a día un aproximado de 5 a 6 mujeres con un cáncer relacionado al Virus del Papiloma Humano (VPH), que es altamente contagioso y se propaga por tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.





SEGUIR LEYENDO