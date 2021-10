EsSalud detecta 4 485 casos de cáncer de cuello uterino este 2021

El Seguro Social de Salud (EsSalud) detectó en lo que va del año un total de 4485 casos nuevos de cáncer de cuello uterino en mujeres aseguradas. Ante ello, se realizan tratamientos especializados en los establecimientos del seguro social en todo el país.

En total, todas las pacientes recibieron 18,441 atenciones que incluyeron consultas médicas, exámenes procedimientos, entre otros. También, recibieron el acompañamiento por parte de un delegado capacitado o sus familiares a través del programa de atención prioritaria el cual se inicia con la alerta de diagnóstico definitivo. Esto incluye la consulta médica especializada, interconsultas, exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, así como la asistencia durante el tratamiento.

Según las cifras de EsSalud la mayor cantidad de casos diagnosticados de cáncer de cuello uterino fueron en en el hospital Rebagliati (1319), Almenara (509), Sabogal (443), en las provincias de Lambayeque (375), Arequipa (354), La Libertad (306) y Junín (211).

El cáncer de cuello uterino es el segundo más recurrente que se atiende en los hospitales, según EsSalud; el cáncer de mama por su parte, lidera la cantidad de casos entre los tumores malignos. Por ello, el centro de salud recomienda a la población femenina de acudir a sus chequeos preventivos, sobre todo si tiene antecedentes familiares.

¿CÓMO SE PRODUCE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

Esta neoplasia maligna se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer. En un estado temprano generalmente no produce signos ni síntomas, por ello es recomendable hacerse los chequeos respectivos.

La actual gestión que encabeza el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Mario Carhuapoma, está impulsando una política de prevención de enfermedades, entre ellas el cáncer a través de campañas de despistaje. También está fortaleciendo la atención oportuna para la recuperación y tratamiento de pacientes diagnosticados con enfermedades oncológicas, a través de la dotación de equipamiento moderno y atención especializada.

¿CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

Según su edad, salud general y riesgo personal de padecer cáncer de cuello uterino, hay algunas medidas que se pueden tomar que pueden prevenir los precánceres y las afecciones que conducen a los precánceres. Además una opción para descartarlo es a través del test molecular de VPH y el Papanicolaou.

Vacunarse contra el VPH

Hay vacunas disponibles para ayudar a proteger a los niños y adultos jóvenes contra ciertas infecciones por VPH. Estas vacunas protegen contra la infección causada por los tipos de VPH más comúnmente asociados con el cáncer, así como algunos tipos que pueden causar verrugas en las partes íntimas del cuerpo.

Estas vacunas funcionan solamente para prevenir la infección por VPH (no son un tratamiento de una infección ya existente). Por eso, para que sea más efectiva, la vacuna contra el VPH se debe aplicar antes de que una persona se exponga al VPH.

Estas vacunas pueden ayudar a prevenir los casos de pre cáncer y cáncer del cuello uterino. Por otro lado, requieren una serie de inyecciones. Por lo general, los efectos secundarios son leves. Los más comunes son enrojecimiento breve, hinchazón e irritación en el área donde se administra la inyección. Muy ocasionalmente, una persona joven pudiera desmayarse tras recibir la inyección.

Utilizar métodos anticonceptivos

Actualmente hay muchos métodos anticonceptivos en el mercado, pero uno de los más comunes es el condón, que provee cierta protección contra el VPH, pero no pueden prevenir completamente las infecciones. Una de las razones por las que los condones no pueden ofrecer protección total es porque no pueden cubrir todas las áreas del cuerpo que pueden infectarse con VPH, tal como la piel del área genital.

No fumar

No fumar es otra forma importante de reducir el riesgo de pre cáncer y cáncer de cuello uterino.





SEGUIR LEYENDO