Maju Mantilla dedica un emotivo mensaje a Olga Zumarán por su lucha contra el cáncer: “vas a salir airosa”

En la ultima emisión del programa En Boca de Todos, la actriz y exreina de belleza Olga Zumarán apareció en las pantallas luego de estar ausente por un largo tiempo. La modelo fue invitada para participar en una secuencia junto a la empresa donde se realiza terapias para una lesión que tiene en el hombro.

Mientras se realizaba la demostración, la conductora Maju Mantilla señaló que se sentía muy feliz de tener a la actriz en el set y no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras de aliento luego de darse a conocer que padece de cáncer

“Olguita está afrontando una batalla dura en su vida...”, fueron las palabras de Maju para empezar a dedicarle el mensaje. “Vas a salir airosa de esto, conozco la calidad de mujer que eres. Fuerte, valiente y tienes un corazón de oro tan enorme. Tu belleza interna es tan bonita que te va a ayudar”, expresó la conductora.

Por su lado, Olga se mostró agradecida e indicó que la terapia que lleva para su hombro también la pueden realizar mujeres que padecen la enfermedad.

Cabe resaltar que Olga Zumaran ha participado en diversas exitosas series de la televisión peruana como “Mil Oficios”, “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio”, entre otros. Además, fue coronada como Miss Perú Universo a los 18 años y quedó entre las 12 finalistas en el Miss Universo de 1978.

OLGA ZUMARAN PADECE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

El pasado mes de septiembre, Olga Zumarán reveló en una entrevista que tras realizarse el papanicolaou, los resultados no fueron nada alentadores, por lo que fue derivada a un ginecólogo oncólogo.

“Me mandaron a hacer dos biopsias y otros exámenes de riesgo quirúrgico. El martes 7 de este mes, el diagnóstico salió positivo y ahora debo someterme a una histerectomía. Luego es probable que reciba radioterapia”, dijo para el diario El Comercio.

La reacción de tuvo en un primer momento fue de incredulidad, pues pensaba que los resultados del examen le pertenecían a otro paciente; sin embargo, finalmente lo aceptó y de inmediato asumió que pronto podría morir.

“Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte. Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses”, mencionó la actriz.

Asimismo, el pasado 01 de octubre, la exreina de belleza decidió compartir la noticia con sus más de 39 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram a través de un vídeo donde hizo una breve reseña de su vida y envió un mensaje a todas las personas que padecen la misma enfermedad.

“Fui diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial hace un par de semanas y en este breve tiempo he aprendido a valorar mucho más mi vida y a las personas que me rodean. Esta enfermedad no distingue estrato social, raza, profesión o procedencia, y avasalla al que lo padece con un temor inmediato”, se puede leer como descripción del vídeo.

“Y al público en general, les pido siempre hacerse un chequeo preventivo. No es un tema de rutina, es un tema de salud para que no pasen lo que estoy atravesando ahora, porque físicamente me siento bien y muy fuerte, pero como madre uno siempre tiene temor”, se continúa leyendo.

“Esta batalla la voy a ganar, y tengo buenos aliados...”, sentenció Olga.

