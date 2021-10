Se suspende el paro de transportistas del 26 de octubre tras diálogo con el MTC

Hace varias semanas, Martín Ojeda, el director del Consejo nacional de Transporte Terrestre, en diálogo con RPP, aseguró que había conversado con Guido Bellido, el presidente Pedro Castillo, Pedro Francke y con el viceministro de hacienda para buscar una solución ante los gremios de los transportistas. El paro de transportistas estaba programado para mañana, 26 de octubre.

La Asociación de Transportes de Pasajeros Interprovinciales (Cotrapapoid) y de transporte de carga (UNT Perú) decidieron suspender el paro, luego de llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Así lo informó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que precisó que este fue el resultado de la reunión que sostuvieron por más de 12 horas un equipo multisectorial del Ejecutivo, liderado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, con los dirigentes de ambos gremios de transportistas.

LOS ACUERDOS ADOPTADOS

El MTC indicó que como parte de las medidas que tomará el Ejecutivo para mejorar las condiciones para la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, el titular del Sector, Juan Silva, dio a conocer los siguientes acuerdos:

Respecto al precio de combustible, se incorporará el diesel al Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles con una reducción de S/ 0.30, incluido impuestos, por galón. Asimismo, Petroperú realizó también reducciones en el precio de lista hasta S/ 0.50 por galón. Lo que hace un total de S/ 0.75 por galón, lo cual incluido IGV asciende a S/0.88.

Sobre la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se simplificará el procedimiento de devolución. Este trámite que actualmente dura 70 días, se reducirá de forma gradual a 30 días. La misma que se realizará por cuenta bancaria y se extenderá la devolución a nivel regional.

Además, se aprobará el protocolo de actuación conjunta e intervención subsidiaria de la Policía Nacional del Perú. Es decir, los agentes podrán intervenir y fiscalizar al servicio de transportes de terrestre (carga y personas). Se coordinará una reunión con Indecopi para discutir la problemática de la fiscalización de terminales terrestres.

El MTC habilitará de manera temporal la revalidación de licencias de conducir profesionales en regiones, a través del brevete electrónico, desde la sede central del sector. Por otro lado, la entidad recordó que se decidió reorganizar la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el propósito de formalizar el sistema de transporte en beneficio de la ciudadanía.

En esta reunión participaron, además, la viceministra de Transporte, Verónica Cáceres, los viceministros de Economía, Alex Contreras, de Hacienda, Gustavo Guerra, y de Hidrocarburos, Antar Bisetti. Por parte de los transportistas estuvieron presentes Martín Ojeda, Javier Marchese, Luis Marcos, Ana Huerta, Justina Rojas, Carlos Salcedo, Waldo Barriga, entre otros.

Foto: Andina

REACTIVACIÓN DE LOS TRANSPORTES DE CARGA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Ojeda afirma que en el tema camionero la situación es sumamente complicada, “porque antes de la paralización del 6 de marzo, el costo operativo era del 33% ahora este costo es de del 55%”.

Resalta que los feriados y los días no laborables están dando oportunidad al transporte de carga para que se reactiven, pero que por más de recibir esa oportunidad, es una pérdida que se viene sosteniendo desde hace varios meses y que no se le toma la atención que se debería.

LA ILEGALIDAD

Otro factor que impide el avance económico del sector transportes es la ilegalidad con la que tienen que luchar los trabajadores día a día.

“Por esa competencia ilegal que no paga impuestos, que no pagan nada y que se van por rutas alternas es que no se puede avanzar, el Gobierno es el que tiene que hacerse cargo de ellos”, agregó en RPP.

En el caso del transporte público y los pasajes de micro, señala que muchas empresas han desaparecido del mercado debido al aumento de esta informalidad, además del aumento de gasolina.

“No voy a mencionar qué empresas han desaparecido por cuestiones de ética, pero los pasajeros también se están quejando con nosotros debido al aumento del pasaje, esto es debido al aumento del combustible que se viene viviendo hace varios meses” finalizó el director del Consejo nacional de Transporte Terrestre, Ojeda.

Cabe resaltar que en abril del presente año también hubo un paro de transportistas en el país debido a la cuarentena que se vivió durante la mayoría del 2020 y también en el verano 2021, durante el gobierno de transición el ex presidente Francisco Sagasti.





SEGUIR LEYENDO