Paro de transportistas: se anuncia huelga para el 26 de octubre

El 26 de este mes los transportistas de carga harán un paro nacional debido a que no se han atendido los reclamos hechos el pasado mes de marzo. Martín Ojeda, el director del Consejo nacional de Transporte Terrestre, en diálogo con RPP, aseguró que se han reunido con el ex premier Guido Bellido, el presidente Pedro Castillo, Pedro Francke y con el viceministro de hacienda, pero aún no tiene respuesta, la cual se supone que se dará este miércoles 13 de octubre.

“Ayer, en reunión con el gremio camionero, los dirigentes camioneros de todo el país han establecido la reanudación de las paralizaciones a partir del 26 de octubre, no se llegó a nada en las distintas reuniones que han sostenido.”, comentó.

Entre los principales motivos para hacer este paro están en primer lugar, el alza de precios del combustible, también, el alza de precios de los peajes y finalmente, la informalidad con la que este gremio formal tiene que competir.

“Las reuniones siempre tratan de llegar a un punto, pero cuando te dicen ‘Se va a solucionar’, ‘Ya los vamos a llamar´’, ‘Se va a publicar’; y no ves absolutamente nada, es sumamente lamentable, el precio del combustible sigue subiendo día a día y ni siquiera hay una propuesta para establecer un fondo de estabilización del diésel”, comentó.

El dirigente señaló que el gremio de transportistas está abierto a continuar con las negociaciones con el Gobierno, a fin de evitar que se concrete la reanudación de la huelga, pero mencionó que tienen hasta el 26 de octubre hasta las 00:00 horas para poder solucionar el problema.

REACTIVACIÓN DE LOS TRANSPORTES DE CARGA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Ojeda resalta que en el tema camionero la situación es sumamente complicada, “porque antes de la paralización del 6 de marzo, el costo operativo era del 33% ahora este costo es de del 55%”.

Resalta que los feriados y los días no laborables están dando oportunidad al transporte de carga para que se reactiven, pero que por más de recibir esa oportunidad, es una pérdida que se viene sosteniendo desde hace varios meses y que no se le toma la atención que se debería.

LA ILEGALIDAD

Otro factor que impide el avance económico del sector transportes es la ilegalidad con la que tienen que luchar los trabajadores día a día.

“Por esa competencia ilegal que no paga impuestos, que no pagan nada y que se van por rutas alternas es que no se puede avanzar, el Gobierno es el que tiene que hacerse cargo de ellos”, agregó en RPP.

En el caso del transporte público y los pasajes de micro, señala que muchas empresas han desaparecido del mercado debido al aumento de esta informalidad, además del aumento de gasolina.

“No voy a mencionar qué empresas han desaparecido por cuestiones de ética, pero los pasajeros también se están quejando con nosotros debido al aumento del pasaje, esto es debido al aumento del combustible que se viene viviendo hace varios meses” finalizó el director del Consejo nacional de Transporte Terrestre, Ojeda.

Cabe resaltar que en abril del presente año también hubo un paro de transportistas en el país debido a la cuarentena que se vivió durante la mayoría del 2020 y también en el verano 2021, durante el gobierno de transición el ex presidente Francisco Sagasti.





