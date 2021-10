Gisela tras gala de Reinas del Show: “Si la chusma continúa metiéndose con usted, no lea esa tontería”

Gisela jura que programa fue en vivo, pero usuarios creen lo contrario. (Foto: Captura América TV)

Fiel a su estilo y recurriendo a las redes sociales, Gisela Valcárcel envió un mensaje para dejar en claro su posición tras los últimos cuestionamientos por el caso de Melissa Paredes. A través de su cuenta de Instagram, la “Señito”, decidió tomar distancia y “bañarse en aceite” tras las criticas que ha venido recibiendo tras el ampay de la aún esposa de Rodrigo Cuba.

Como se puede recordar, el ultimo sábado, Melissa y Anthony ya no fueron parte de la gala de Reinas del Show, por lo fueron apartados de la competencia tras el escándalo que se desató por las imágenes que se difundieron en el programa de Magaly Medina.

“Si la chusma continúa metiéndose con usted, simplemente no lea esa tontería, déjasela al reptil para el que fue fabricada. Con los saludos más amables para usted, Langevin, y perrin, atentamente Einstein”, se lee en su historia de Instagram.

Muchos seguidores del espacio de América, no dudaron en criticar a la conductora, ya que aseguran que su programa induce a la “destrucción de hogares e incita a actos de adulterio”. No cabe duda, de que la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ha estado en comentarios de muchas personas.

GISELA VALCÁRCEL HABLA EN LAS REINAS DEL SHOW SOBRE CASO DE MELISSA PAREDES

Gisela Valcárcel habló de Melissa Paredes. La conductora lamentó la forma en que la influencer ha sido maltratada, refiriéndose a la forma en que se expuso su situación. “Lamento lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes”, inició.

Asimismo, la rubia conductora de televisión le recomendó solucionar sus problemas dentro de casa y que no vuelva salir ante los medios de comunicación para dar más explicaciones sobre lo sucedido.

“La he sentido, y como cualquier ser humano, no la está pasando bien. Le he recordado lo que sucede en su casa debe de quedar en su casa, todos los demás solo seremos espectadores”, indicó.

Por otro lado, Gisela Valcárcel le envió un claro mensaje a Melissa Paredes, indicándole que ella podía ir a su casa cuando quiera, pues siempre tendría las puertas abiertas para recibirla.

“Melissa, en mi casa eres bienvenida, en mi casa sabes lo que deseamos, ya te lo dije a ti. Si en algún momento de la vida tu hermosa hija le da por buscar y encuentra esto que sepa que tiene una madre que no mintió”, comentó.

MELISSA PAREDES ROMPE SU SILENCIO TRAS ANUNCIAR FIN DE SU RELACIÓN CON SU ESPOSO RODRIGO CUBA

Después que protagonizara un ampay con su bailarín y fuera presa de criticas tras dar su descargo en América Hoy, Melissa Paredes reapareció con potente mensaje en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, la joven confirmó a través de un comunicado que está separada de su esposo Rodrigo Cuba.

En esta ocasión, la joven reapareció en sus redes sociales y dejó un reflexivo mensaje.

“Se suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura le gane a tu ternura”, se puede leer en su historia de Instagram.

Además, publicó una imagen de su pequeña jugando con un amiguito. Tras el ampay, la ex modelo no ha dejado de subir contenido a su plataforma, sin dar mensaje alguno, ha compartido videos de su pequeña y ha promocionado sus canjes como siempre lo ha hecho. Además no deja de bailar y demostrar su buen talento para ello.

