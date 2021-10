Reinas del Show EN VIVO este sábado 23 de octubre vía América TV: Todos los detalles de la séptima gala de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel regresa este sábado con su séptima gala. (Foto: Instagram)

Este sábado 23 de octubre se llevará a cabo la séptima gala de Reinas del Show. En medio de gran expectativa, Gisela Valcárcel regresa con un programa donde, pese a lo anunciado en la gala anterior, no estará Melissa Paredes. Como se recuerda, la conductora de América Hoy tenía planificado batirse duelo con Vania Bludau, pero esto no sucederá.

En la pasada sexta gala, la rubia le dio una oportunidad más a Vania Bludau tras quedar eliminada. El reto era enfrentarse a un versus con Melissa Paredes. Sin embargo, esto no podrá ser luego que la modelo faltara a las grabaciones de Reinas del Show. Cabe indicar que el programa que se emitirá este sábado se grabó el pasado viernes 22 de octubre.

Por su parte, Gisela Valcárcel se pronunciará al respecto. Además de referirse al ampay que protagonizó la actriz con su bailarín.

Melissa Paredes y su bailarín no aparecerán en Reinas del Show. (Foto: GV Producciones)

En el programa anterior también fuimos testigos de la renuncia de Diana Sánchez, quien sorprendió al jurado y a la conductora tras indicar que había tomado la difícil decisión por motivos personales.

Sánchez hizo este anuncio luego que le tocara enfrentarse a un versus de último momento con Gabriela Herrera. Tuvieron un lapso de 50 minutos para ensayar, pero al ser convocadas, Diana señaló que no había ensayando y estaba afrontando problemas personales, de cual prefirió no dar más detalles.

De inmediato se especuló que se trataría de una pelea con su novio. Otros por una llamada que le hizo éste en pleno programa. Ante ello, Gabriela se mostró incrédula y señaló: “¿Si recibió la llamada? No, porque en pleno ensayo no puedes responder llamadas, porque el celular estaba arriba (en camerinos) y ella estaba a mi costado con su bailarín. Llegó a ensayar unos 25 minutos, solo una parte de la coreografía, y después se fue”.

“Me pareció algo extraño, pensé que iba a regresar, no entendía qué estaba pasando, me quedé en el aire, fue tan rápido todo, hay muchas cositas que no se han dicho”, señaló Herrera.

Gabriela indicó que esta situación la había molestado, porque ella sí ensayó: “Entiendo que puedan pasar problemas personales, pero lo hubiera comunicado antes de hacer el reto, o me hubieran avisado para no ensayar los 50 minutos. Me parece un poco injusto, porque todos saben que tengo una lesión desde la tercera gala, no me quejo de mi lesión, pero sí de que no me hayan avisado que Diana no iba a bailar”.

YOLANDA MEDINA Y BRENDA CARVALHO DEFIENDEN A DIANA SÁNCHEZ

Yolanda Medina, por otro lado, no se mostró de acuerdo con las palabras de Gabriela, e indicó que los motivos de Diana son los suficientes para dejar la competencia.

“Probablemente no sepa lo que le sucede a Diana, porque ellas no son amigas. Creo que los motivos de Diana son los suficientes para dejar la competencia, yo la apoyo. Gabriela me encanta, tiene una actitud ganadora, retadora, pero en este caso está equivocada, hay que demostrar un poquito más de humildad cuando ocurren estos temas”, recalcó.

Brenda Carvalho respaldó las palabras de Yolanda, e indicó que no cree que Diana Sánchez regrese a la pista de baile, pues la situación que está pasando es difícil. “Luego de la situación que ella está viviendo en este momento, no creo que pueda regresar a la competencia y es totalmente comprensible. Gisela le dejó las puertas abiertas para una próxima temporada”, dijo.

La exchica reality renunció sin dar explicaciones. (Foto: GV Producciones)

MELISSA PAREDES Y EL BAILARÍN ANTHONY ARANDA NO APARECERÁN EN REINAS DEL SHOW

Después que Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda fueran captados besándose, grande fue el revuelo, pues la conductora de América Hoy aún está casada con el futbolista Rodrigo Cuba. Tras especularse si la pareja estaría o no este sábado en Reinas del Show, finalmente se confirmó que la exmodelo no será parte de esta gala.

Paredes faltó a las grabaciones de este viernes y prefirió disfrutar de la tarde con su hija Mía. Sin embargo, se supo que Gisela Valcárcel le dedicó unas palabras a la joven, dejando en claro que no iba a juzgarla.

¿QUIÉNES SON LAS PARTICIPANTES DE REINAS DEL SHOW 2?

Las integrantes de Reinas del Show son Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Melissa Paredes, Yolanda Medina, Isabel Acevedo y Vania Bludau.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER REINAS DEL SHOW 2?

Reinas del Show 2 se transmite a través de América TV cada sábado a las 9 de la noche.

Satélite:

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

¿CÓMO VEO REINAS DEL SHOW 2 POR AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Reina del Show a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene corto alguno desde tu tablet o tu celular.

DIANA SÁNCHEZ VIAJÓ AL EXTRANJERO TRAS RENUNCIAR A REINAS DEL SHOW

Tras renunciar a Reinas del Show, Diana Sánchez utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a todos sus seguidores, quienes están preocupados por ella desde que abandonó el programa de Gisela Valcárcel entre lágrimas.

Como se sabe, desde que renunció al reality de baile Diana Sánchez no se ha pronunciado sobre los motivos de su salida. Tampoco ha publicado contenido en sus plataformas, donde era bastante activa.

Sin embargo, la ‘Chata’ sorprendió a los internautas al reaparecer en su cuenta oficial de Instagram este martes 19 de octubre.

“Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. Discúlpenme el no poder responder. Sin embargo, sus oraciones y buenos deseos los agradezco de corazón. Estoy más que agradecida con todos ustedes y especialmente con Dios”, indicó.

“Han sido días difíciles, pero llenos de fe y esperanza”, agregó la excombatiente.

Lo que llamó la atención fue la ubicación de donde provino el mensaje de Diana Sánchez. En la parte inferior de su post, se puede observar que la exchica reality se encuentra en el pueblo Scarsdale, del estado de Nuevo York, en Estados Unidos.

Recordemos que su pareja Dan Guido vive en el país norteamericano junto a toda su familia, por lo que mantienen una relación a distancia.

