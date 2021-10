WhatsApp: conoce el truco para descargar stickers de Halloween

Descarga estos stickers para empezar a celebrar Halloween y divertir a tus contactos. (Foto: Blog Phonehouse)

Lo último de WhatsApp a puertas de Halloween. Con los avances en los productos tecnológicos, los aplicativos móviles buscan nuevos recursos para brindar una mejor experiencia a los usuarios. Por ello, qué mejor idea para celebrar la noche de brujas que con estos divertidos stickers con familiares y amigos en el servicio de mensajería. ¿Cómo obtenerlos?

Puedes descargarlos a través de Google Play Store en tu dispositivo Android. Aunque hay estas opciones: a través de un paquete.

Para la primera opción, solo debes entrar a algún chat de tu app y acceder al panel de stickers. Una vez dentro, busca un ícono con forma de ‘+’ y púlsalo para desplegar una barra de búsqueda. En esa línea, solo deberás tipear o buscar manualmente las opciones que sigan el estilo de Halloween y escoger tu favorito.

Cuando lo hayas hecho, regresa al chat en el que estabas. En el apartado que entraste al principio, podrás ver las más recientes adiciones.

Así se ven los stickers de Halloween en WhatsApp. (Foto: APK Pure)

Por otro lado, si lo que te interesa es obtener diseños de personas ajenas a WhatsApp, también puedes hacerlo. Ingresa a la Google Play Store y busca la aplicación llamada Stickers for WA - Halloween.

Ahí tendrás pegatinas listas para ser incluidas en tu arsenal personal de stickers, pero, antes de descargarla, deberás tener otra app, Sticker Maker, que permitirá que puedas implementar los nuevos diseños en el programa de mensajería.

Diversas opciones de stickers para la Noche de Brujas (Foto: APK Pure)

RAZONES POR LAS QUE PODRÍAN SUSPENDERTE LA CUENTA

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

