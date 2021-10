WhatsApp: nuevas políticas de privacidad se podrán aceptar hasta el 6 de noviembre

Las nuevas políticas son necesarias de aceptar para evitar complicaciones después del 6 de noviembre.

WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas para comunicarse a nivel mundial. Sin embargo, tras avances tecnológicos en actualización, habrán varios cambios en cuanto a sus políticas de privacidad. Ello va de la mano con lo anunciado por la plataforma días atrás en que a partir del 1 de noviembre de 2021, la aplicación dejará de ser compatible con los teléfonos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores. ¿Cuál es lo nuevo ahora?

Se trata de nuevas políticas de privacidad en WhatsApp, que se podrán aceptar hasta el 6 de noviembre del 2021. Los términos actuales son muy distintos a los vistos a principios de año, donde se le informaba que su cuenta será utilizada para mejorar el sistema de anuncios de Facebook al escribir, sobre todo, a una empresa.

“WhatsApp está actualizando las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos de la Unión Europea. (...) WhatsApp es una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas a cambio de servicios como infraestructura, tecnología y sistemas”, detalla la primera parte del mensaje de WhatsApp.

“Este intercambio nos permite proporcionar y mejorar la aplicación, así como proteger a WhatsApp y las demás compañías (...) la información que compartimos con ellas se usa para mejorar WhatsApp de conformidad con nuestras instruccione s”, finaliza el mensaje que se le ha enviado nuevamente a los usuarios.

Nuevos términos y condiciones de WhatsApp que hasta el 6 de noviembre del 2021 deben ser aceptados. El mensaje clave es el de "podrás aceptar nuestras condiciones antes del 6 de noviembre de 2021 para seguir usando WhatsApp" (Foto: WhatsApp)

LAS POLÍTICAS DE WHATSAPP

De acuerdo al portal xatakamovil, las nuevas políticas se introdujeron a inicios del 2021 —y entró en vigor el 15 de mayo— frente a las críticas de los usuarios y autoridades. Este último ocurrió en Europa, donde instaron a WhatsApp en derogar los cambios: se volvió de obligatorio a opcional, pero no desapareció.

Quienes deseen aceptar las nuevas políticas, deben declarar que son mayores de 16 años y pulsar sobre el botón de “Aceptar”.

Por ello, y a puertas del 2022, WhatsApp ha comenzado a mandar mensajes para que sus usuarios acepten los nuevos términos hasta el 6 de noviembre de 2021. El anuncio que debe salir en la app, no dice exactamente que sea obligatorio, pero insta en hacer clic en sí para continuar con el servicio.

<b>“</b>Tal y como declara WhatsApp, la nueva privacidad permite que los comercios alojen sus tiendas en la plataforma de la aplicación (servidores de Facebook), se comuniquen con los usuarios para dar información sobre sus productos y dichos usuarios puedan abrir conversaciones en WhatsApp a partir de anuncios en Facebook”, detalló Xatakamovil sobre las políticas de la plataforma.

Pese a que WhatsApp ponga una fecha límite, la aplicación seguirá funcionando normalmente a partir del 6 de noviembre aunque no se acepten los cambios en la privacidad. Sin embargo, quienes no lo hagan no tendrán acceso a todas las funciones de la app.

Atento a tu móvil que si no te ha salido, será pronto.

WhatsApp es una de las aplicaciones con mayor uso, al punto que afectó a miles de usuarios y negocio el lunes 4 de octubre del 2021, conocido como el 'día negro'. (Ilustración: REUTERS/Dado Ruvic)

RAZONES POR LAS QUE PODRÍAN SUSPENDERTE LA CUENTA DE WHATSAPP

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

SEGUIR LEYENDO

<br/>