WhatsApp: seis razones por las que podrían suspenderte la cuenta

Foto referencial, personas al frente del ícono de WhatsApp. 28/03/2018. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp fue uno de los servicios de mensajería que tuvo una rotunda caída en su sistema el paso lunes 4 de octubre (conocido como el “día negro”) que afectó a millones de usuarios. Incluso es usado con frecuencia en dispositivos iOS y Android.

No obstante, algunos mensajes y acciones podrían conllevar a graves consecuencias ¿Cuáles son las infracciones que pueden ocasionar una suspensión indefinida de una cuenta? Existen seis.

Cabe recordar que, para evitar que suceda, es mejor estar informado a detalle del contenido del aplicativo más allá del uso frecuente. Por ello, revisa el siguiente listado de las razones que pueden causar la penalización de tu cuenta de WhatsApp .

RAZONES

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

CONOCE LA LISTA DE TELÉFONOS ANDRODI E IOS QUE DEJARÁN DE FUNCIONAR EN WHATSAPP

La razón es que la plataforma se ve en la obligación de requerir dispositivos con mayor potencia para su funcionamiento. Por ello, a partir del próximo 1 de noviembre, el servicio de mensajería instantánea dejará de ser compatible en una gran variedad de dispositivos Android y iPhone. En resumen, dichos equipos ya no recibirán el soporte oficial y -por lo tanto, para una mejor optimización- no podrán utilizar la aplicación.

A continuación, conoce cada uno de los modelos de celular que se verán afectados según la marca:

IPHONE

-iPhone 6

-iPhone 6S plus

-iPhone SE

SAMSUNG

-Galaxy Trend Lite

-Galaxy Trend II

-Galaxy S II

-Galaxy S3 mini

-Galaxy Xcover 2

-Galaxy Core

-Galaxy Ace 2

HUAWEI

-Huawei Ascend G740

-Huawei Ascend Mate

-Huawei Ascend D Quad XL

-Huawei Ascend D1 Quad XL

-Huawei Ascend P1 S

-Huawei Ascend D2

LG

-LG Lucid 2

-LG Optimus F7

-LG Optimus F6

-LG Optimus F5

-LG Optimus F3

-LG Optimus L7

-LG Optimus L5

-LG Optimus L7 II Dual

-LG Optimus L5 Dual

-LG Optimus L4 II Dual

-LG Optimus L3 II Dual

-LG Optimus Nitro HD

-LG Optimus 4X HD

-LG Optimus F3Q

-LG Best L5 II

-LG Best L3 II

-LG Best L7 II

-LG Best L4 II

-LG Best L2 II

-LG Enact

SONY

-Sony Xperia Miro

-Sony Xperia Neo L

-Sony Xperia Arc S

OTRAS COMPAÑIAS

-ZTE V956

-ZTE Grand S Flex

-ZTE Grand X Quad V987

-ZTE Grand Memo

-Alcatel One Touch Evo 7

-Lenovo A820

-HTC Desire 500

-Caterpillar Cat B1

-Archos 53 Platinum

-Wiko Cink Five

-Wiko Darknight

-UMi X2

-Run F1

-Faea F1

-THL W8

WhatsApp es una de las aplicaciones con mayor número de usuarios en el mundo. (Foto: difusión)

DESCUBRE CÓMO USAR DOS CUENTAS DIFERENTES DESDE TU PC O ORDENADOR

Para empezar, debes abrir una nueva pestaña en tu buscador de preferencia. Puedes llevar a cabo este método desde Google Chrome, Microsoft Edge o alguna de las otras opciones.

El único requisito imprescindible para evitar problemas, es que el navegador sea capaz de crear una ventana privada o incógnita. En resumen, debe funcionar de manera independiente al resto de pestañas [procura no tener varias abiertas] que estés empleando.

Acto seguido, ingresa a una ventana vacía y entra a WhatsApp Web. Lo puedes hacer tipeando el nombre de la aplicación simplemente, o también a través de este enlace: https://web.whatsapp.com/.

Una vez ahí, dirígete a tu smartphone y abre la aplicación de WhatsApp. Luego, en el menú de tres puntos verticales ubicado en la esquina derecha superior, ubica la opción de Dispositivos Vinculados.

Dentro de ese panel, presiona el botón de ‘+’ para poder escanear el código QR que aparece en la pantalla de tu ordenador. Cuando finalice el proceso de escaneo, habrás ingresado exitosamente a la primera de las dos cuentas del aplicativo de mensajería instantánea.

En este momento, abre una pestaña de incógnito o de sesión privada, que actuará como una suerte de segundo dispositivo y no va a interferir con la sesión que iniciaste hace unos minutos.

Realiza el mismo proceso de líneas anteriores, pero, en lugar de utilizar la misma cuenta, escanea el QR de WhatsApp Web con otro de tus dispositivos inteligentes. Así, se abrirá una cuenta completamente distinta y anclada a otro número de teléfono. ¡Listo! ya tienes las dos cuentas diferentes. Anótalo y compártelo con tus colegas.

