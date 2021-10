Cambio en el almacenamiento de Google podría afectar su cuenta de WhatsApp

Nueva función de cifrado de extremo a extremo para copias de seguridad almacenadas en la nube (Foto: Difusión)

Internet es un espacio en el que los rumores mientras más se escuchan más se van volviendo realidad, lo que origina una serie de situaciones en torno a una noticia específica que aunque no ha sido confirmada de manera oficial todos saben que es inevitable que tarde o temprano se anuncie.

Ejemplo de esto son los rumores que cada vez se tornan más fuertes en relación con un cambio en las normas de almacenamiento de Google Drive, mismas que afectarían a los usuarios en WhatsApp.

Cabe recordar que la aplicación de mensajería propiedad de Facebook tiene un acuerdo con Google para que sus copias de seguridad no cuenten para la cuota de almacenamiento que tiene cada usuario en Google Drive, el servicio en la nube del gigante tecnológico.

Es decir, aunque plataformas como Gmail, Fotos u otro tipo de aplicaciones tienen un límite en la cantidad de archivos que se pueden almacenar en la nube, las copias de seguridad de WhatsApp tienen hasta la fecha un cupo ilimitado en Google Drive.

Infortunadamente, en las últimas semanas se ha venido hablando de una supuesta ruptura en este trato, lo que podría provocar que en el futuro cercano los usuarios deban pensarlo dos veces antes de conservar o no una copia de seguridad de su cuenta de WhatsApp en la nube de Google.

De acuerdo con la información filtrada, Google estaría pensando en ofrecer un plan limitado de solo 2 mil megabytes (MB) a cada usuario para que almacene sus copias de seguridad de WhatsApp. En caso de acaparar todo el espacio dispuesto para este fin, lo que hará esa empresa es que empezará a ocupar almacenamiento externo al plan que tiene con la app de mensajería lo que podría afectar a otro tipo de programas y su propio espacio en la nube.

Sin embargo, esta no es una noticia confirmada aunque no sería raro que Google sorprenda a sus usuarios con esta limitación en su almacenamiento, teniendo en cuenta que ya existe un antecedente este año: Google Fotos ya no cuenta con espacio ilimitado en la nube desde hace algunos meses.

La solución de WhatsApp

Al ver esta situación, WhatsApp ya tendría lista una solución en la que será el usuario el que decida cuanta memoria quiera abarcar con cada copia de seguridad que realice en la app.

En medio de la revisión de la actualización beta 2.21.21.7 con la que la empresa permitió la opción de cifrar las copias de seguridad, WABetaInfo, portal especializado en la revisión, análisis y divulgación de información de WhatsApp, halló que la empresa de mensajería está desarrollando una nueva herramienta con la que cada persona podrá administrar de manera personalizada su copia de seguridad.

“Gracias a esta sección, el usuario puede excluir medios específicos para ser incluidos en la siguiente copia de seguridad”, explicó WABetaInfo.

Administrador de copias de seguridad (Foto: Captura)

Así, según muestra la imagen anterior publicada por ese portal, la opción ‘Incluir videos’ ya no será la única que existirá en el apartado de ‘Copia de seguridad’ que se encuentra en el menú de Configuración. Con esta nueva función podrá escoger si desea o no la inclusión de otros archivos como fotos, audio, documentos u otro tipo de contenido audiovisual en la copia de seguridad que realice de su cuenta en la plataforma.

Por el momento, esta opción tiene una versión beta debido a que se encuentra en estado de desarrollo, por lo que tampoco se conoce una fecha de lanzamiento, aunque se espera que en los próximos meses esté disponible para todos los usuarios de WhatsApp.

SEGUIR LEYENDO: