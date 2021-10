La Voz Kids: Anyely Yolith no puede contener el llanto al no ser seleccionada por el jurado

La pequeña concursante no logró voltear a ningún jurado. (Foto: Captura Tv)

La tercera noche de las audiciones a ciegas llegó con la interpretación de Anyely Yolith, quien cantó el tema “Titanium” pero no logró que los entrenadores voltearán sus sillones.

La adolescente de 15 años reveló que desde muy pequeña desarrolló su pasión por la música y viajó desde Huánuco para participar en el programa.

Durante su interpretación, se vio al jurado indeciso pues no lograban convencerse por la voz de Yolith. Tras culminar la presentación, ninguno de los entrenadores volteó y la adolescente no pudo contener las lágrimas.

La primera en dirigirse a la concursante fue la maestra Eva Ayllón, quien le dijo que no sería la primera vez que reciba un no pero que no se rinda. Asimismo, la invitó a regresar en otra temporada.

Por otro lado, los entrenadores Joey Montana y Daniela Darcourt le pidieron que siga trabajando con su voz, que continúe mejorando su técnica y que sus palabras y la experiencia de estar en el escenario le sirva para seguir mejorando.

Finalmente, el cumbiambero Christian Yaipén aconsejó a la participante a dejar los nervios y que que no deje de cantar. “Hoy noté muchos nervios, se apoderaron de ti pero lo chevere es que la próxima que vuelvas, vas a tener una gran ventaja a diferencia de los otros que vengan por aquí porque ya sabes que no vas a tener nervios y sacar toda tu voz”, señaló.

GRAZZIA FARAH ROMPE EN LLANTO EN SU PRESENTACIÓN

El pasado 20 de octubre, La Voz Kids tuvo como participante a Grazzia Farah quien cantó “El triste” e hizo voltear a los cuatro entrenadores.

En las imágenes previo a la interpretación, la pequeña de 10 años contó que su padre había fallecido debido a la Covid-19 y reveló que se encuentra en el programa para dedicarle su presentación.

Tras culminar de cantar, Grazzia botó algunas lágrimas de la emoción pero fue cuando Daniella Darcourt se acercó para darle un abrazó que la niña no aguantó más y rompió en llanto.

La salsera le preguntó si se encontraba feliz de haber pasado a la segunda ronda. “Sí, más que mi papito me está viendo”, contestó la pequeña cantante mientras botaba más lágrimas.

Ante su respuesta, la entrenadora pensó que el papá de Grazzia se encontraba en el set sin saber la verdad de lo ocurrido. Daniela le preguntó dónde se encontraba él. “Él está en el cielo”, respondió la pequeña llorando y abrazando a la salsera.

LUHANA RAMOS SE PRESENTÓ CON SU CONEJITO

La pequeña Luhana Sofía Ramos llegó al programa La Voz Kids y presentó a su mascota, un pequeño conejito que lleva todo lugar que va. La niña indicó que su pasión es cantar pero que le gustaría ser veterinaria. Asimismo, resaltó su amor por lo nuestro. Y aunque en un principio gustaba por los temas de princesas, aprendió a amar nuestra música.

HORARIOS Y CANALES PARA VER LA VOZ KIDS

La nueva temporada de La Voz Kids se trasmite en diferentes horarios en países como Chile, Argentina, Bolivia, entre otros.

Perú – 8:30 p.m.

Colombia – 8:30 p.m.

Ecuador – 8:30 p.m.

México – 8:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

Venezuela – 9:30 p.m.

Bolivia – 9:30 p.m.

Argentina – 10:30 p.m.

Uruguay – 10:30 p.m.

Brasil – 10:30 p.m.

CANALES

Latina: Canal 2.

Latina por DirecTV Sports: Canal 192 (SD)

Latina por Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Latina por Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Latina por Claro TV: Canal 2.

Latina por Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Latina por Best Cable: Canal 2.

