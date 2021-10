Daniela Darcourt y sus 16 años de carrera: de participante de concursos de canto a jurado de Yo Soy Senior

La cantante peruana cumple 16 años de carrera artística. (FOTO: Instagram/@danieladarcourtoficial)

Considerada una de las mejores cantantes de salsa en el Perú, Daniela Darcourt cumple hoy 30 de octubre 16 años de carrera artística. Desde niña participó en distintos concursos musicales pero fue cuando ingreso a la orquesta Son Tentación que empezó a despegar su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, Darcourt compartió un vídeo donde mostraba los múltiples regalos que ha recibido por parte de sus amigos, su familia y la producción. Además, expresó su agradecimiento por tanto cariño recibido.

“Estoy de aniversario, son 16 añazos y quiero que vean la cantidad de regalos que tengo (...) Muchísimas gracias, no tengo como agradecerles por tanto amor. Me fascina, Me encanta”, se le escucha decir a la artista mientras muestra sus regalos.

Asimismo, se puede ver en sus historias los saludos que ha recibido por parte de sus fans y artistas. Uno de los más destacados fue el del dúo pimpinela, quienes subieron una foto con la cantante deseándole éxitos.

“¡Felices 16 años de éxito!. Te queremos”, fue lo que escribieron como mensaje en la foto. Darcourt no dudo en responder “Los quiero mucho más, maestros míos”.

Otra de las artistas que expresó su alegría por Daniela, fue la cantante criolla y su compañera de La Voz Senior, Eva ayllon. A pesar de algunas discrepancias que han vivido en el programa, la compositora peruana celebró los 16 años de Darcourt.

“Hoy mi querida Daniela Darcourt está de aniversario, 16 años de carrera artística. Que privilegio poder conocerte y trabajar juntas, deseo lo mejor para ti, que sean mucho años más y que la paciencia te siga acompañando en esta carrera que no es nada fácil pero que amamos con locura. Te quiero mucho ¡Que viva la música!”, fue lo que escribió en su publicación acompañado de un collage de fotos.

TRAYECTORIA

Con tan sólo 12 años, Daniela Darcourt sabía que lo suyo era la música. En el años 2008 concursó en el programa Sábados tropicales y resultó como ganadora. Posteriormente, fue parte del Coro Ángeles de Marita Cabanillas, con quienes realizó varios eventos y visitó programas de televisión de Lima.

En el año 2013, volvió a participar en otro programa, Perú tiene talento y con 17 años, quedó como semifinalista. No se supo mucho de ella hasta que en 2016, tras diversas reuniones con la agrupación femenina de salsa Son Tentación, formó parte de la agrupación por dos años siendo una de las vocalistas principales.

En 2018 decidió empezar su carrera como solista presentándose en espectáculos como “Daniela Darcourt y orquesta”. El mismo año, fue invitada por Gisela Valcárcel a participar en El artista del año donde fue ganadora de la segunda y tercera temporada.

El 21 de febrero de 2019 estuvo en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro y luego estuvo nominada dos veces en los Heat Latin Music Awards gracias a su canción Adiós Amor, no obtuvo ningún galardón pero pudo cantar Señor Mentira en el escenario.

La última canción que ha lanzado es Te equivocaste conmigo, que fue compuesto por Jorge Luis Piloto y producido por Tony Succar. Actualmente, podemos ver a Daniela Darcourt como jurado en el programa transmitido por Latina, La Voz Senior.

LAS CANCIONES MÁS CANTADAS

PROBABLEMENTE

En agosto del 2018 estrenó probablemente. El primer tema que cantó como solista, siendo su primera presentación en La cada de la salsa.

SEÑOR MENTIRA

Estrenado el 14 de febrero del 2019, la cantante trabajó junto al productor puertorriqueño Master Chris. Esta canción entró al listado de Billboard en la categoría Tropical Songs permaneciendo por varias semanas y alcanzando el puesto 13.

ADIOS AMOR

En 2018, Darcourt estrenó su versión de Adiós Amor pero no fue hasta en 2019 que presentó en su canal de Youtube el videoclip. Cabe resaltar que fue la canción que la popularizó aún más.

A ESA

Estrenada también en 2018, la canción pertenece al álbum que llevó como nombre el éxito Adiós Amor.

