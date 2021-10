Austin Palao revela por qué no aceptó regresar a Esto es Guerra: “Pedí que se disculpen en vivo y eso jamás iba a pasar”

Austin Palao habla de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

A través de un enlace con Amor y Fuego, Austin Palao se pronunció sobre la caída de Elías Montalvo en Esto es Guerra. Como se recuerda, el joven fue retirado de la competencia luego que expresara lo mal que se sintió tras participar en un juego de altura y señalar que no volvería a ser parte de este tipo de juegos. Ante ello, El Tribunal decidió retirarlo del reality.

Luego que sucediera el grave accidente del tiktoker, el nombre de Austin volvió a cobrar importancia, recordando la vez que dijo lo peligroso que resultaba esta actividad. Ante ello, los conductores de Amor y Fuego le preguntaron qué sintió cuando supo sobre Elías Montalvo.

“Lo primero que pensé fue que ojalá todo esté bien con respecto al chico que tuvo el accidente, que no tenga nada grave”, indicó Austin, quien continuó: “No hay mejor juez que el tiempo”.

Rodrigo González le recordó todo lo que tuvo que pasar en ese tiempo, donde también Esto es Guerra señaló que su retiro se debió a una falta de respeto que cometió Austin Palao.

“Así me moleste tengo bastante inteligencia emocional para reaccionar. Me pareció fuera de lugar lo que sucedió, para maquillar una situación y decir que me comporté mal”, explicó Austin, quien contó que su hermano Said fue uno de los primeros que quiso “inmolarse” para defenderlo, pero él le pidió que no se metiera

Consultado por si le pidieron regresar al programa, el joven señaló que sí, pero nunca se puso de acuerdo con la producción.

“Después de ese episodio me reuní con las cabezas de PROTV, no se llegó a ninguna conciliación, mejor di un paso al costado”, detalló el hermano de Said Palao, quien - incluso- dio detalles de cuál fue su petición.

“Lo único que pedí eran las disculpas del caso en vivo”, explicó Austin, recalcando que estaba consciente que eso “nunca iba a pasar”.

NO DESCARTA REGRESAR A ESTO ES GUERRA

El exintegrante de El poder del Amor señaló que no descarta regresar a Esto es Guerra. Sin embargo, por ahora está tranquilo en Rusia, esperando una nueva oportunidad para regresar al reality turco.

“El futuro es incierto, no sé qué pasará. A raíz de no estar en el programa (Esto es Guerra) me han salido muchas cosas, estoy muy contento. No te podría decir que sí no (regresar a América TV). De momento me quedo acá en Rusia”, detalló.

¿QUÉ PASÓ CON GUERREROS MÉXICO?

En otro momento, Austin contó que estuvo a punto de entrar a Guerrero México, sin embargo, de un momento, la producción cambió de opinión. Los conductores de Amor y Fuego especularon que la orden vendría de Esto es Guerra, y Austin no lo descartó.

“En Guerreros México yo pasé el casting como una persona normal, pagué mi pasaje para probar suerte por allá. Todo apuntaba a que era favorito para estar en el programa. No sé a ciencia cierta (si intervino Esto es Guerra Perú), no me consta, pero no sé”, recalcó.

