Richard Rojas: Poder Judicial definirá hoy impedimento de salida del país en su contra

El Poder Judicial analizará hoy la solicitud de 12 meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, operador de Vladimir Cerrón y recientemente nombrado embajador de Perú en Venezuela. Esto en el marco de la investigación en su contra por el delito de lavado de activos agravado, donde se le ubica como “partícipe y conocedor” del presunto financiamiento ilícito del partido Perú Libre.

La audiencia estaba programada para el martes 19 de octubre, pero fue reprogramada a pedido de la defensa legal de Rojas García. El abogado de la defensa, Jhon Benites, argumentó que necesitaban más tiempo para revisar la documentación del caso y reunir la propia para la defensa.

Frente a esta solicitud el fiscal en casos de lavados de activos, Richard Rojas Gómez, cuestionó este comportamiento.

“Me sorprende las serias contradicciones que tiene el investigado en el presente caso; y eso se va a determinar en la audiencia, a nivel de los medios de comunicación el señor ha señalado que no se va a oponer al impedimento de salida”, remarcó el fiscal.

Finalmente, alegando al respeto del derecho de defensa del investigado, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, John Pillaca, resolvió suspender la diligencia para el día de hoy, miércoles 20 de octubre.

CASOS ATRIBUIDOS

El lunes 18 de octubre, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas. Se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

La medida de coerción fue solicitada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según informó la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba.

EMBAJADOR DE VENEZUELA

El 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Venezuela dio su beneplácito de estilo a la designación de Richard Rojas García como nuevo embajador de Perú en ese país.

La Cancillería peruana informó al respecto a través de sus redes sociales. Indicó también que Perú ha hecho lo propio respecto al nuevo embajador venezolano en Lima.

Se trata de Alexander Yáñez Deleuze, informó el ministerio a cargo del diplomático Óscar Maúrtua.

DISPUESTO A RENUNCIAR

Tras las investigaciones en su contra, Richard Rojas se pronunció y aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

PARA RICHARD ROJAS EN VENEZUELA EXISTE DEMOCRACIA

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Freddy Rojas García, consideró que en ese país sí existe una democracia a pesar de las restricciones que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista en RPP Noticias sostuvo que mientras exista un Poder Legislativo, sí existe democracia.

“Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila”, dijo. “Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre”, aseguró.

