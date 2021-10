Precio del dólar hoy: conoce el tipo de cambio de este miércoles 20 de octubre

El tipo de cambio del dólar para hoy miércoles 20 de octubre en el Perú se mantiene estable durante las primeras horas del día. De acuerdo a las principales casas de cambio, la moneda extranjera a S/3,935 la compra y a S/3,965 la venta, de acuerdo a las principales casas de cambio de Lima.

En el mercado interbancario, la moneda extranjera se ofrece a 3.948 la compra y 4.02 la venta, según datos del Banco Central de Reserva.

Este tipo de cambio representa que el precio del dólar se mantiene estable en el mercado peruano cambiario. En las últimas semanas, tras el cambio de gabinete ministerial, la cotización registró una considerable caída de más de 5%, por debajo de los S/ 4 que estuvo reportando en los últimos dos meses.

La plataforma cuantoestaeldolar.pe. señala en su último reporte que en cambistas, el billete verde tiene un precio de compra de S/ 3.935 y de venta de S/ 3.965 en promedio.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 4,14 soles, mientras que su nivel más bajo ha sido 3,59 soles.

ESTABILIDAD

El tipo de cambio terminó la jornada de ayer martes en un nivel estable y solo se observó una caída mínima del 0.03%. Esta divisa extranjera ha registrado caídas consecutivas, en parte, por la situación local.

Expertos recalcan que el nuevo gabinete ha ayudado a la estabilidad de la moneda extranjera, además de la confirmación de la permanencia de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva y la designación de los nuevos directores de la entidad.

Indicaron que el Gobierno debe darle la confianza a los inversionistas de que el país va para arriba y no dejar de observar las señales políticas que se puedan brindar en los próximos meses.

Para el economista Jorge González Izquierdo, indicó también que la disminución de la incertidumbre en gobierno de Pedro Castillo ha dado confianza.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School, por su parte recomendó cambiar las deudas que se tengan en dólares a soles.

“Si esto no es posible y mantengo, por ejemplo, mi deuda hipotecaria en dólares, se recomienda comprar dólares necesarios para pagar la cuota de octubre, noviembre y si es posible diciembre, para pagar. Otra alternativa es diversificar, es decir, cambiar mis ahorros a dólares”, señaló.

En tanto, ara Alfredo Thorne, exministro de Economía, la reducción de los precios de los productos que subieron en los últimos meses no se producirá automáticamente.

“El dólar solamente se ha estabilizado eso no significa que a raíz de que el dólar llegue a S/ 3.95 los precios van a bajar. Hemos pasado un cambio importante, pero eso no significa que las personas que vayan a fijar sus precios vayan a reducirlos inmediatamente. Pero, sí hay ajustes automáticos como los precios de electricidad y otros que sí están indexados al tipo de cambio, pero no van a regresar de una manera significativa”, explicó el economista.

