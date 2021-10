Susy Díaz no volverá a México tras recibir maltratos de Migraciones: “¡Nunca más!”

Susy Díaz furiosa con Migraciones de México, por lo que no volverá al país azteca. (Foto: Instagram)

¡No volverá! Susy Díaz no la pasó nada bien en México, país que le negó la entrada y la tuvo detenida por más de 12 horas. La exvedette se mostró totalmente indignada con las autoridades aztecas, por lo que no desea ir nuevamente nunca más.

“ No pienso regresar nunca más, nunca más voy a ir ”, dijo bastante molesta la excongresista cuando le consultaron si tras este impase volvería a México para completar su viaje.

Asimismo, la exanimadora de televisión detalló que es la segunda vez que va al país azteca, pero contó que cuando fue por primera vez, tuvo el mismo problema; sin embargo, solo estuvo detenida por 2 horas.

“Yo ya fui en mi cumpleaños, el 27 de setiembre, viajé a Cancún, me pasó lo mismo, me retuvieron dos horas nomas , pero yo aguanté porque quería conocer Cancún y me dijeron que no había problema”, comentó.

Debido al problema que tuvo hace unos meses, Susy Díaz antes de viajar a México, le pidió ayuda a la oficina de Migraciones para que no le suceda lo mismo y no pasar un mal rato.

“Me adelanté a lo que iba a pasar y le dije a Migraciones, ellos me dijeron que no había problema, que presente un documento en que diga que había homonimia y que me iban a dejar pasar”, indicó.

Lamentablemente este documento no la ayudó, pues los agentes de migraciones mexicanas le quitaron su documentación y sin importarles nada la devolvieron al Perú.

Ahora, la empresaria tiene planeado tomar acciones legales contra la institución mexicana, por lo que solicitará ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para llevar el caso a los tribunales.

“Para mí ha sido un maltrato psicológico, yo quisiera tener tiempo y denunciar esto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciarlos por perjuicio económico . Me sentía como si fuera una delincuente”, sentenció.

SUSY DÍAZ Y WALTER OBREGÓN EN PLANES DE RECONCILIACIÓN

Susy Díaz visitó el set de América Hoy para hablar sobre su expareja Walter Obregón, con quien se fue de viaje a Cancún pese a las denuncias por violencia física y psicológica en su contra.

“Yo le digo ‘Walter, tú que vendes muebles, dame el nombre de tu proveedor, necesito un ropero’”, explicó en un inicio Susy.

Tras ello, Susy Díaz señaló que Walter Obregón le regaló un ropero, valorizado en mil soles, una hora después de llamarlo. Por ese motivo, decidió darle una segunda oportunidad, pero solo como amigos.

“ Somos amigos, yo no estoy diciendo que estoy con él. Él está viviendo en Huarmey y yo en Lima, felices los cuatro. Hay que ser inteligentes. Uno no puede tener una relación si uno vive en Lima y otro en provincia”, indicó.

¿POR QUÉ SUSY DÍAZ FUE DETENIDA EN MÉXICO?

Susy Díaz contó muy afectada todo el drama que tuvo que vivir al intentar ingresar a México. Según cuenta, la “secuestraron” por varias horas por un caso de homonimia que alertó a los funcionarios mexicanos.

El 28 de septiembre de 2021, Susy Díaz activó una alerta en el aeropuerto de México cuando quiso entrar a Cancún para celebrar su cumpleaños. En aquella oportunidad, migraciones la dejó pasar sin problemas tras corroborar su información.

SEGUIR LEYENDO: