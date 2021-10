Susy Díaz furiosa por maltratos de migraciones de México: “En Perú me tratan como reina”

La exvedette contó indignada que le faltaron el respeto en México. (Foto: Captura ATV)

Pasó un mal momento. Susy Díaz fue detenida por más de 12 horas por migraciones de México cuando intentaba ingresar al país. Todo este drama fue contado por Deysi Araujo, quien pidió justicia para la ‘Reina de las dietas’ a través de redes sociales.

Como se sabe, la mamá de Florcita viajó a fines de septiembre a tierras aztecas junto a Walter Obregón para celebrar su cumpleaños. Esta vez, Susy deseaba ir a Los Cabos en Baja California en compañía de su expareja y su amiga Deysi Araujo para compartir un momento agradable.

Sin embargo, este viaje soñado no logró concretarse al ser confundida por un caso de homonimia, que hizo que los funcionarios mexicanos sospecharan de ella y de sus intenciones en el país azteca.

Según las declaraciones de Susy Díaz, ella fue privada de utilizar su celular y de cualquier otro tipo de comunicación; además le quitaron todos sus documentos para realizar una investigación de sus antecedentes penales.

“Me han tratado horrible, de lo peor. Me gritaban, quedé incomunicada, me quitaron el pasaporte. Sin tomar un vaso de agua por cuatro horas. Si iba al baño me perseguían, como si fuera escapar, como si fuera una terruca o una narcotraficante”, contó para las cámaras de Magaly TV, La Firme.

“Yo no tengo ninguna denuncia. La única que tengo fue porque fui congresista, pero ya pagué mi reparación civil de 200 mil soles”, agregó la exbailarina.

Tras ello, explicó que se quejará con el embajador de México en Perú debido a los maltratos sufridos y que no piensa volver al país en mucho tiempo por la tremenda decepción que tuvo con los trabajadores de migraciones.

“Un chico me faltó el respeto. Yo le dije que no soy ninguna delincuencia. Le dije ‘ ¿tú no sabes quién soy yo? En Perú me tratan como una reina’ . Así me diga que puedo entrar, no quiero entrar a su país”, acotó fastidiada.

¿POR QUÉ SUSY DÍAZ FUE DETENIDA EN MÉXICO?

Susy Díaz contó muy afectada todo el drama que tuvo que vivir al intentar ingresar a México. Según cuenta, la “secuestraron” por varias horas por un caso de homonimia que alertó a los funcionarios mexicanos .

El 28 de septiembre de 2021, Susy Díaz activó una alerta en el aeropuerto de México cuando quiso entrar a Cancún para celebrar su cumpleaños. En aquella oportunidad, migraciones la dejó pasar sin problemas tras corroborar su información.

“Walter entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles, que no era una delincuente, porque nunca robé, maté, no pertenezco a ninguna banda, entonces me dejaron entrar a Cancún”, indicó para Trome.

Al parecer, este mismo problema habría ocurrido nuevamente en su último viaje, del domingo 17 de octubre. Sin embargo, esta vez no le creyeron tan fácilmente a Susy sobre su inocencia, por lo que fue detenida por más de 12 horas.

SUSY DÍAZ Y WALTER OBREGÓN SE RECONCILIAN

Susy Díaz visitó el set de América Hoy para hablar sobre su expareja Walter Obregón, con quien se fue de viaje a Cancún pese a las denuncias por violencia física y psicológica en su contra.

Según la exbailarina, ellos limaron asperezas porque su hija Florcita se había mudado de un departamento a otro, por lo que toda su ropa estaba desordenada en los sillones.

“Yo le digo ‘Walter, tú que vendes muebles, dame el nombre de tu proveedor, necesito un ropero’”, explicó en un inicio Susy.

Tras ello, Susy Díaz señaló que Walter Obregón le regaló un ropero, valorizado en mil soles, una hora después de llamarlo. Por ese motivo, decidió darle una segunda oportunidad, pero solo como amigos.

“Somos amigos, yo no estoy diciendo que estoy con él. Él está viviendo en Huarmey y yo en Lima, felices los cuatro. Hay que ser inteligentes. Uno no puede tener una relación si uno vive en Lima y otro en provincia”, indicó.

