Lady Guillén revela que mandó a investigar a su esposo antes de salir con él

Lady Guillen rehizo su vida y es madre de una niña. (Foto: América TV)

Lady Guillén confesó que tras tener una decepción amorosa, donde incluso la maltrataban físicamente, le costó mucho creer nuevamente en el amor, pues dudaba de todos los hombres que se le acercaban.

Es por ello que antes de inciar una relación con su hoy esposo Christiam Uribe no dudó en mandar a investigar sus antecedentes policiales y penales.

Como se recuerda, en el 2012, la participante de Reinas del Show denunció a su expareja Ronny García de violencia. Hoy en día, la joven ya es una mujer casada y es madre de una bella niña.

“Todo lo que tuve que hacer para creer nuevamente en el amor y una de las cosas que tuve que hacer es mandarlo a investigar. Antecedentes penales, antecedentes policiales, si era casado o divorciado, después de todo lo que pasé”, contó Guillén en el programa América Hoy.

Asimismo, señaló que aún le cuesta confiar en un hombre tras la terrible experiencia que pasó.

“Siempre te queda el miedo, a pesar que ya yo tengo casi cuatro años con Christiam y tenemos familia, igual hay un miedo que uno se pregunta ‘¿esto seguirá?’, ‘¿esto durará?’” , remarcó sobre su esposo, quien es Gerente Comercial de GV Producciones.

TENSIONADA TRAS SENTENCIA CON MELISSA PAREDES

La abogada señaló que se encuentra con mucha expectativa tras ser sentenciada junto a Melissa Paredes. Ambas medirán fuerzas en un versus este sábado 25 de septiembre.

“Voy a sorprender con un género nuevo, muy emotivo, cuya puesta en el escenario es maravillosa. Estos días han sido un poco tensos porque he ensayado de 8 a 9 horas diarias. He vuelto a aprender, estoy comenzando desde cero y para mí es una experiencia muy bonita porque he podido despertar habilidades que tenía dormidas hace muchos años y que jamás en mi vida pensé volver a tener”, señaló.

Consultada por si siente presión ante la gran cantidad de seguidores que tiene la exmodelo, Guillén señaló: “El número de seguidores por supuesto que es importante, pero Melissa y yo tenemos perfiles distintos dentro de las redes sociales. Igual, yo jamás voy a desmerecer la cantidad de seguidores que tengo en mi Instagram, en mi Facebook, yo los adoro y agradezco a todos. Ahora, en la pista se va a tener que demostrar, no sólo es un tema de votación, se trata de arte, de talento”. Además, resaltó que aún no sabe quién será su refuerzo.

Melissa Paredes es sentenciada junto a Lady Guillén. (Foto: América TV)

Respecto a sus compañeras, quienes la consideran la más débil de la gala señaló: “La palabra debilidad es una palabra que detesto en mi vida . Creo que cuando uno predica algo, como empoderamiento, la palabra debilidad no debe de existir. Al contrario, debemos pensar en la fuerza e ir hacia adelante”.

“No podemos tomar la palabra debilidad como si fuera normal, calificar a una persona y decirle ‘que débil eres’, en vez de ayudarla, apoyarla y fomentar que continúe adelante. Quiero pensar que no hubo una mala intención y estoy segura que nunca más lo voy a volver a escuchar” , dijo notoriamente fastidiada.

