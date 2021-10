María Grazia Polanco niega haber tenido una relación con Tomate Barraza y amenaza con demandar a Vanessa López

María Grazia Polanco responde a Vanessa López. (Foto: Instagram)

En medio de ataques en los pasillos de ATV, Vanessa López no dudó en soltar nombres de las supuestas amantes de Carlos Barraza, y entre estos estuvo el de Maria Grazia Polanco, integrante de Bembe orquesta.

Vanessa López aseguró que su expareja le fue infiel con la joven, ante la negativa del cantante, quien aseguró que se metería en problemas legales por decir ello.

Ante estas declaraciones, Maria Grazia Polanco no dudó en responder y bastante fastidiada negó una vez más haber tenido una relación con el salsero. Sin embargo, esto no quedó ahí, pues también amenazó con demandar a López.

“Que deje de hablar de mí porque si sigue manchando mi nombre... por supuesto que la voy a demandar. Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente y entablaré una querella porque estoy harta del tema”, indicó a Trome.

Asimismo, le pidió que no la meta más en sus problemas con Tomate Barrza. “A mí que no me meta en sus problemas, ya estoy cansada de decir que jamás tuve algo con él y no sé por qué me sigue mencionando en su lista de infidelidades” , acotó.

Cabe indicar que la madre de la hija de Barraza no solo acusó al salsero de haberle sido infiel con la cantante, en el programa Amor y Fuego señaló que también la engañó con su prima cuando estaba embarazada. La mujer lo tachó de asqueroso y ser igual que Josimar.

VANESSA LÓPEZ ACUSÓ A TOMATE BARRAZA DE HABERLE SIDO INFIEL CON SU PRIMA

Vanessa López se enfrentó una vez más a Tomate Barraza, esta vez desde el programa Amor y Fuego. La pareja se dijo sus verdades una vez más, pero esta vez no hubo límites. Como se recuerda, este último jueves 14 de octubre, la joven no dudó en comparar al padre de su hija con Josimar, además de llamarlo “asqueroso”.

Esta vez, Vanessa explicó por qué se había referido así de su expareja. Sin pelos en la lengua y muy alterada, la mujer reveló que el cantante le había sido infiel con su prima estando embarazada.

“Ah y por si acaso, cuando yo estuve embarazada, él se acostó con mi prima”, indicó López. Por su parte, el salsero confirmó esta revelación pero resaltó que fue cuando estaba separado de Vanessa.

“Lo que pasó con esa señorita, pasó cuando yo estuve divorciado. Después jamás volví a ver a esta persona”, aseguró el cantante.

“Él le pagaba los pasajes de la Selva a Lima. Obviamente son un asco, yo tengo todas las conversaciones acá de ellos. Es una porquería de persona”, respondió Vanessa bastante indignada, asegurando que esta hecho sí ocurrió cuando ella estaba embarazada.

Carlos Barraza y Vanessa López se enfrentaron. (Foto: ATV)

VANESSA LÓPEZ DA NOMBRES DE LAS SUPUESTAS AMANTES DE TOMATE BARRAZA

Carlos Tomate Barraza y su exesposa Vanessa López se encontraron cara a cara en los pasillos de ATV el pasado jueves 14 de octubre. Esto tras haber sido entrevistados en ambientes diferentes en el programa de Magaly Medina.

Y aunque el ánimo en la entrevista estaba bastante tenso, nada haría presagiar que después del programa se enfrentarían y se dijeran de todo.

Mientras ella lo calificó de mujeriego y “asqueroso”, él también la señaló de infiel. Ambos se olvidaron que estaban frente a las cámaras, y aunque el actor intentó contenerse, no dudó en decir que la joven no supera la separación, entre otras indirectas, como entrecomillar los trabajos que tiene Vanessa López.

“Lo perdonaba y seguía María Grazia, Shirley Romina, la de Estados Unidos. Y después rajabas con ella. Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo”, le preguntó Vanessa, quien tuvo la rápida respuesta de Barraza, indicando que no nombre a personas que la pueden demandar.

Por su parte, la madre de la hija de Carlos señaló que él era “peor que Josimar”. Además, dio entender que hubo agresión ante ellos, pero en su momento no lo denunció, es por ello que no puede probarlo.

Cabe señalar que en el programa del miércoles 13 de octubre, Carlos Barraza amenazó con irse del set porque ya no toleraba hablar con Vanessa López, pero al final no lo concretó.