Bancada de Perú Libre anunció que no asistirá a reunión con la primera ministra este lunes 18

Foto: ANDINA/Renato Pajuelo.

La bancada del partido Perú Libre anunció que no asistirá a la reunión convocada por la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez que está planeada para este lunes 18 de octubre, en el marco de las ‘Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad’.

A través de un documento enviado a la titular de la PCM por su vocero, Waldemar Cerrón, el grupo oficialista justificó la ausencia señalando que sus legisladores se encuentran en semana de representación y que recién ese mismo día retornarán a Lima.

“Por lo señalado precedentemente, es inviable nuestra asistencia a la invitación formalizada a través de mi representada, toda vez que nuestra bancada de manera democrática y con la participación de todos sus integrantes, ha tomado dicha decisión”, detalló.

Cerrón también informó a la premier Vásquez que todos los viernes de cada semana, excepto en las correspondientes a las de representación, se reúnen como bancada con el presidente Pedro Castillo. Por ello, dijo que se podría “coordinar su asistencia a efectos de canalizar allí dicha reunión y abordar los temas propuestos”.

Como se recuerda, Mirtha Vásquez iniciará el próximo lunes 18 de octubre las ‘Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad’, con las diferentes bancadas del Congreso de la República, con el fin de establecer consensos en torno a los temas prioritarios para la ciudadanía.

Según el cronograma difundido por la PCM, ese día la primera ministra tenía previsto reunirse a las 4:00 p.m. con Perú Libre y a las 6:00 p.m. con Alianza para el Progreso.

El martes 19 por su parte, se reunirá con Acción Popular a las 9:00 a.m., con el Partido Morado a las 10:00 a.m., con Somos Perú a las 11:00 a.m., con Fuerza Popular a las 3:00 p.m., con Podemos Perú a las 4:00 p.m. y finalmente con Juntos por el Perú a las 5:00 p.m.

Finalmente, para el miércoles 20 Vásquez sostendrá encuentros con las bancadas de Avanza País a las 4:00 p.m. y Renovación Popular a las 5:00 p.m.

PERÚ LIBRE SOBRE EL VOTO DE CONFIANZA

El congresista Alex Paredes de Perú Libre, señaló que se evaluará la decisión del voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez. Además, no descartó la posibilidad de crear una nueva agrupación legislativa.

“Quien es militante, en base a esa militancia y el respeto a la normas, pues tiene que acatar lo que esa asamblea en su momento ha determinado. Si el propio comunicado se refiere a los que no tenemos la condición de militantes, pero una cosa es la organización partidaria y otra cosa es el grupo parlamentario donde nos tenemos que reunir los congresistas y comunicaremos oficialmente la decisión que se tome”, sostuvo.

El parlamentario del partido de Vladimir Cerrón, manifestó que para determinar la postura respecto al voto de confianza, la bancada de Perú Libre se reunirá el miércoles 20 de octubre.

“El próximo miércoles, por una cuestión de organización todos los miércoles a las 8:00 p.m. tenemos nuestra reunión institucional, se entiende que ahí se nos hará la comunicación oficial más allá de lo que están diciendo y ahí se tomarán las decisiones”, reveló Paredes.

Por otro lado, Paredes precisó que en Perú Libre existen diversas posiciones sobre el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez. Además, reiteró diciendo que tras la reunión del próximo miércoles se conocerá la posición final de la bancada.





SEGUIR LEYENDO