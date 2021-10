Guido Bellido: “agenda principal para el pueblo es renegociación del gas de Camisea y nueva Constitución”

Foto: @GuidoPuka

El congresista Guido Bellido, una vez más, se pronunció a través de su Twitter a cerca de la renegociación del gas de Camisea y la Asamblea Constituyente.

En esta ocasión, el parlamentario de Perú Libre hizo énfasis en que se debe primer la lucha contra la corrupción en el país y la reactivación económica.

“La agenda principal para el pueblo es la renegociación del gas de Camisea, Nueva Constitución, Lucha Contra la Corrupción y la reactivación económica junto a salud, educación y agricultura de calidad para todos, el pueblo no tolerará traiciones”, precisó el expremier de la nación.

Como se recuerda, estos temas fueron agenda de Bellido cuando era presidente del Consejo de Ministro, cargo que dejó el 6 de octubre y fue encomendado a Mirtha Vásquez.

Por su estilo confrontacional y polémico, como lo catalogaron sus adversarios políticos, Bellido generó inestabilidad al país en materia económica en los dos meses y una semana que permaneció como primer ministro.

Esto estuvo reflejado en la subida del dólar americano en el país, el cual llegó a costar un máximo de S/4.13, ahora ronda los S/3.93.

NUEVA CONSTITUCIÓN NO ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

La presidenta de Consejos de Ministros, Mirtha Vásquez, ni bien reemplazó a Bellido en el cargo, recalcó que su prioridad será trabajar en aras de la salud, educación y economía, mas no en la Asamblea Constituyente.

“Es un tema interesante, pero hay mucho temor. No es una idea comunista, muchos países se han dado cuenta que deben reajustar sus normas generales. Pero debemos generar el momento en que la población sienta que se debe reformar la situación en la que vive”, comentó en un dialogo con Tv Perú.

“Es parte de un proceso, (la Asamblea Constituyente) no es prioridad del gobierno. Lo que importa es abordar la pandemia, el retorno a clases, la estabilidad económica, eso está en agenda. Si la población siente que supera la crisis puede pensar en reformas de fondo”, continuó.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza, Vásquez precisó que se reunirán con distintas agrupaciones políticas para llegar a un consenso, especialmente con las bancadas que han dicho públicamente que votarán en contra.

“Son 30 días que tenemos para presentarnos al Congreso, pero prefiero que se haga lo antes posible. Hay que acercarnos a algunas bancadas para dialogar, ya he trabajado antes con varias de estas agrupaciones políticas, no hay imposibles ni una situación que no se pueda entrar en diálogo o en debate”, manifestó.

“No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que si lo estamos. Desde la otra semana me voy a comenzar a reunir con todas. Hay bancadas que no quieren dar el voto de confianza, pero hay que sentarnos a hablar. Antes de descalificar, sentémonos a hablar, conozcámonos para debatir”, acotó.

REUNIÓN ENTRE EL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

La presidente del Congreso, María del Carmen Alva, le envió un oficio a la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, en el que le responde a su pedido de sostener una reunión lo antes posible y propone que esta tenga como fecha el próximo lunes 18 de octubre.

“En atención a su solicitud para concretar una reunión lo antes posible, le propongo que la misma se realice el día lunes 18 de octubre de 2021, a las 3:00 p. m. recogiendo la propuesta de nuestros equipos técnicos”, señala el documento.

SEGUIR LEYENDO