Jauría de perros ataca a hombre que volvía del cementerio y lo deja gravemente herido en Arequipa

Composición: Infobae Perú

Lo que debía ser un trayecto de retorno a casa terminó convertido en una emergencia médica en Arequipa. Martín Huamaní Ramos, de 54 años, fue atacado por una jauría de canes cuando volvía de visitar la tumba de su padre en el distrito de Yura, una zona donde vecinos y autoridades de salud vienen alertando por el incremento de mordeduras de perros.

El hombre sufrió heridas en la cabeza, el rostro, las manos y el pie, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece bajo atención especializada. Su caso ha generado preocupación en su familia, que ahora pide apoyo para afrontar los gastos médicos y las cirugías que podría necesitar durante su recuperación.

PUBLICIDAD

Hospital Honorio Delgado activa atención especializada y tratamiento antirrábico

Hospital de Arequipa suspende comprar de suero fisiológico por el incremento de su precio. (Foto: FB/Agencia Andina)

De acuerdo con la información brindada por el director adjunto del hospital, José Tanco, el paciente ingresó al área de shock trauma y recibió atención inmediata para estabilizarlo. Luego de la evaluación médica, los especialistas procedieron a limpiar y desinfectar las lesiones, debido al riesgo de infección que suele presentarse en este tipo de agresiones.

El médico explicó que las heridas abiertas deben ser tratadas con cuidado antes de cualquier intervención quirúrgica, ya que el contacto con la saliva de los animales puede generar complicaciones. Por ello, el paciente también fue sometido al tratamiento antirrábico humano, como parte del protocolo sanitario, ante la falta de certeza sobre si los perros contaban con vacunación vigente.

PUBLICIDAD

La situación de Huamaní Ramos no solo implica atención hospitalaria inmediata, sino también un proceso de recuperación que podría extenderse por varias semanas o incluso meses. Su hermana contó que el ataque ocurrió cuando él regresaba a su domicilio y decidió tomar un atajo por una zona descampada cercana al cementerio de Yura. En ese trayecto, según su testimonio, observó a un hombre acompañado por varios perros, que terminaron abalanzándose sobre él sin que el supuesto propietario lograra frenar la agresión.

Alrededor de seis perros atacaron a la víctima

Los perros atacan en jauría.

La familia sostuvo que habrían sido cerca de seis animales los que participaron en el ataque y pidió que los dueños se acerquen al hospital para asumir los gastos derivados de la atención, además de las posibles intervenciones para reconstruir las zonas más afectadas del rostro. La hermana del paciente también explicó que Martín no cuenta con hijos que puedan acompañarlo en su proceso de recuperación, lo que agrava aún más la situación que enfrenta en estos días.

PUBLICIDAD

El caso se suma a otro incidente reportado en la misma jornada en la región. La mañana de este lunes, un adulto mayor de 60 años también fue mordido por un perro en la vía 54 del distrito de Cerro Colorado. Aunque en ese hecho la lesión fue menor y se limitó a la mano, el episodio volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de animales sueltos en calles y zonas abiertas de la ciudad.

Las autoridades sanitarias recuerdan que Yura figura entre las jurisdicciones con mayor incidencia de mordeduras de canes en Arequipa, motivo por el cual insisten en que los propietarios mantengan a sus mascotas dentro de sus viviendas y participen en las campañas de vacunación antirrábica. Según el sector salud, la próxima jornada de inmunización está prevista para agosto, dentro del calendario de prevención para este año.

PUBLICIDAD