San Isidro: Mujeres se vuelven viral tras criticar a Pedro Castillo y Francisco Sagasti en librería

Reacciones de todo tipo generó un vídeo subido a Twitter y grabado en una librería de San Isidro. En las imágenes, se escucha como dos mujeres conversan entre sí para que todos los presentes oigan sus quejas sobre el presidente Pedro Castillo y el exmandatario Francisco Sagasti.

“Como es posible que, en la mejor calle de San Isidro, voten por Castillo y acepten que Sagasti venga acá y lo reciban como un rey”, comentó una de las mujeres.

La grabación inicia con la indignación de la fémina tras la presencia de Sagasti, quien fue invitado por la librería para presentar su libro ‘Imaginemos un Perú mejor... Y hagámoslo realidad’. Según sus quejidos, el expresidente apoyó a que “los terroristas entren a la embajada de Japón”.

Francisco Sagasti en la librería. Foto: Captura / Facebook Book Vivant

“Gracias a él (Francisco Sagasti) estamos como estamos. No entiendo como lo ponen en Facebook (su visita a la tienda para presentar su reciente libro) como si fuera la hazaña más grande del planeta. Me parece increíble. No se trata de libertad de expresión, se trata de terroristas”, agregó la mujer en el local.

La tesis que compartían ambas ciudadanas sostenía que Sagasti elaboró el fraude electoral para que Pedro Castillo llegase al sillón presidencial.

Tras ello, arremetió contra el dueño del local: “Dile al dueño que más vale que no me lo encuentre acá sentado tomando café. Más le vale que se vaya a Chota (tierra natal del presidente Castillo) o que se vaya a la cárcel”, continuó.

Asimismo, hizo énfasis en que iba a hacer todo lo posible para que nadie más compre en dicha librería: “Todo San Isidro sabe, que a esta librería no se entra. Pésimo, nadie más puede venir hasta acá”.

Por último, justificó su actitud argumentando que lo hacía por el Perú. “Estoy defendiendo a mi patria y estoy defendiendo a la gente que vive en mi país”, finalizó en el vídeo.

Este es el video completo del altercado ocasionado por dos señoras en una librería de San Isidro. Es increíble el nivel de radicalización y desconexión de la realidad que ha alcanzado una parte de la élite limeña.pic.twitter.com/6pxDgxiQPg — José Rodríguez Ramos (@jorodriguezrams) October 16, 2021

LIBRERÍA BOOK VIVANT

El lugar en donde transcurre el vídeo se llama “librería Book Vivant”. A través de su cuenta de Twitter respondió a los reclamos de ambas mujeres.

“Las librerías son un espacio de encuentro y conversación, el objetivo de toda librería es tener todos los libros posibles de todos los pensamientos y proponerle a la gente que lea lo que quiera y que piense lo que quiera respetando siempre los pensamientos de los demás”, escribió la librería en su cuenta en Twitter.

*Las librerías* son un espacio de encuentro y conversación, el objetivo de toda librería es tener todos los libros posibles de todos los pensamientos y proponerle a la gente que lea lo que quiera y que piense lo que quiera respetando siempre los pensamientos de los demás. 📖🤓 pic.twitter.com/S0nltOWCgx — bookvivant (@bookvivant) October 16, 2021

REACCIONES

Este vídeo se hizo viral a lo largo del día en distintas redes sociales. Los usuarios coincidieron que el discurso de las mujeres estuvo lleno de odio y clasismo en contra del presidente Castillo y gran parte del Perú.

Sin embargo, también hubieron cuentas que se mostraron a favor. Aunque fueron minoría, hubo quienes respaldaron las palabras de las ciudadanas sanisidrinas.

Por su parte, la expremier en la gestión de Francisco Sagasti, Violeta Bermudez se expresó en contra de la actitud de ambas mujeres.

“¡Que triste que existan personas tan agresivas y sin valores democráticos!”, expresó la expresidenta del Consejo de Ministros en su red social.

¡Que triste q existan personas tan agresivas y sin valores democráticos! @bookvivant https://t.co/j40Fcpmiz7 — Violeta Bermúdez (@VBermudezV) October 16, 2021

El rechazo mayoritario estuvo acompañado de varios memes que parodiaban a las dos mujeres como dos personajes interpretados por Jorge Benavides y Carlos Álvarez en el recordado programa cómico “El Especial del Humor”.

Meme sobre lo ocurrido en la librería de San Isidro. Foto: Captura / Twitter @crebosio95

