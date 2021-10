“El pueblo luchó por el cambio, en esa lucha no te vimos”, dice Guido Bellido a Mirtha Vásquez

Parlamentarios de diversas bancadas firmaron una moción de censura en contra de Maraví. Foto: Andina.

Fiel a su estilo y usando nuevamente sus redes sociales para pronunciarse, el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se refirió a la crisis del partido político de Perú Libre tras la posición de Vladimir Cerrón, además no dudó en criticar y referirse a su sucesora Mirtha Vásquez.

Asimismo, recordemos que el partido oficialista “acordó” no brindar el voto de confianza al gabinete elegido por el presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el parlamentario del partido del lápiz, Bellido Ugarte, aseguró que “debería existir sensatez al momento de aceptar una propuesta”. En ese sentido, se refirió acerca de los seis ministros de Estado que fueron designados por el mandatario, Pedro Castillo Terrones, el pasado 6 de octubre, tras su renuncia a la PCM.

“El pueblo luchó por el cambio y no para que sigan los de siempre. En esa lucha no te hemos visto estimada Mirtha Vásquez”, señaló Bellido Ugarte.

Por su parte y durante una entrevista con el canal del Estado, Mirtha Vásquez aseguró que lamenta estos impasses, ya que existen temas mucho más importantes como la salud, alimentación y la reactivación de la economía.

“Lamento que dentro de los partidos a veces no prime la sensatez. Necesitamos saber que la estabilidad del Estado es necesaria para sacar a delante a la población; necesitamos solucionar los problemas de la salud y la alimentación, no estemos enfrascando en procesos que no son saludables”, declaró en diálogo con TV Perú.

Asimismo, indicó que los ministros de Estado están enfocados en crear estrategias para atender las necesidades de la población, las mismas son prioridad para el Gobierno.

“Muchas de las personas que estamos en este gabinete hemos tenido una trayectoria muy importante de luchas sociales y acompañamiento de la población”, añadió.

GUIDO BELLIDO AVALA A VLADIMIR CERRÓN

Tras el anuncio oficial de Vladimir Cerrón en donde asegura que el partido Perú Libre no dará su voto de confianza al gabinete de Mirtha Chávez, el ex premier Guido Bellido también se hizo presente y avaló esta posición por parte del líder del partido político.

Como se recuerda, Guido Bellido renunció hace una semana a su cargo como presidente del Consejo de Ministros tras ser removido por el mandatario Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, el ex premier no dudó avalar línea en la que se manejará el partido si en caso algunos congresistas no avalan esta postura.

“Los militantes siempre somos orgánicos, acatamos todo los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Nuestra voz desde La Provincia La Convención distrito Quellouno. Viva el Perú. Viva los trabajadores del campo y la ciudad”, aseguró.

VLADIMIR CERRÓN CREA CRISIS EN PERÚ LIBRE

“Existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior, de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con actual”, se lee en el comunicado oficial de Perú Libre.

Con estas líneas, se marca una contundente posición por parte del partido Perú Libre. Antes de concluir, esta carta hace un llamado a todos sus militantes indicando que no se emitirá el voto de confianza.

GUIDO BELLIDO DESAFIÓ A PEDRO CASTILLO

Guido Bellido generó polémica con sus diversas declaraciones y es que esta vez el ex presidente del Consejo de Ministros ha asegurado que de todas maneras Perú tendrá una nueva Constitución, con o sin el apoyo del presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, el ex premier se pronunció sobre este cambio de Constitución. Como se recuerda, tras su visita en Cusco el último fin de semana, precisó que la actual Constitución del 1993 está “manchada”.

“Con el apoyo del presidente Pedro Castillo o sin su apoyo vamos a tener Nueva Constitución, los pueblos tienen derecho a un nuevo contrato social, las voces desde Megantoni Camisea”, escribió en Twitter el integrante de la bancada de Perú Libre.

