Ellos son los primeros youtubers peruanos: ¿Los recuerdas?

Desde el año 2005, la plataforma YouTube se ha convertido en la videoteca más grande de Internet, teniendo en su catálogo una serie de contenidos desde lo culturas, entretenimiento, política y videojuegos, además de tener un apartado para niños. Su lanzamiento tuvo impacto en nuestro país, creando la primera comunidad de creadores peruanos que se iniciaron como youtubers, término que en aquella época no era tan popular.

Incluso, jóvenes que ganaron fama en Vine y Musicaly migraron a esta plataforma de videos para poder tener un mayor alcance en el ciberespacio, y no solo mantenerse como figuras de una aplicación.

A continuación, vamos a hacer un viaje directo a tu nostalgia, y recordaremos quiénes fueron los primeros youtubers peruanos (lo más recordados) que ganaron fama con sus propuestas digitales. ¿Te acordarás de todos?

Andynsane

La habitación de Henry Spencer

Mox de Whatdafaq show

No te piques

What the chic de Katherine Esquivel

Charlie Parra del Riego

Brunoacme

DeBarrio

Valeria Basurco

Luay

Drawblogs

Johann y Kevo

HugoX ChugoX

Las comunidades de youtubers con sus fanáticos crecían rápidamente, por lo que se organizaban reuniones para conocerse y compartir momentos juntos. Las empresas privadas vieron esta conexión como una oportunidad para organizar eventos en las que participaban peruanos y también famosos internacionales.

A esta primera lista se unen nuevos youtubers como:

Benjadoes

Ricardotaku

Franda

El cholo mena

Osito Lima

Golemcito Games

EzraHoward

HBD “De todo y Rap”

Robot de Platón

Anthoni Montalvan

Josi

¿Sabias qué...? Colombia y México son los países que presentan más creadores de contenidos por año en nuestra región.

¿CUÁL FUE EL PRIMER VIDEO EN YOUTUBE?

“Muy bien. Aquí estamos frente a los elefantes. Lo realmente bueno que tienen estos chicos es que tienen largas trompas. Y eso es genial. Y eso es más o menos todo lo que hay que decir”. El 23 de Abril de 2005, el usuario de nombre Jawed fue el primero en usar la plataforma YouTube con un video en el que aparecía en el zoológico de San Diego. Este hombre era en realidad el co-fundador junto con Chad Hurley y Steve Chen. Los tres jóvenes eran compañeros de trabajo en Paypal.

¿CUÁLES SON LOS VIDEOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE?

Baby shark dance

Despacito - Luis Fonsi y Daddy Yankee

See you again - Wiz Khalifa y Charlie Puth

Lut gaye - el video musical con más reproducciones hasta el 2021

“Butter y dynamite” de BTS, exitoso grupo de Kpop

EL CANAL CON MÁS SUSCRIPTORES EN TODO YOUTUBE

Este puesto no lo ocupa una persona como tal. Es un canal dedicado a la música y cultura de la India, de nombre T-SERIES, que difunde lo mejor del entretenimiento y Bollywood. ¿Lo sabías?

TENDENCIAS EN YOUTUBE

Camilo, Evaluna Montaner - Índigo (Video oficial)

Ibai - Perú vs. Alemania en BALLOON WORLD CUP

Adele - Easy On Me (Video oficial)

Maria Becerra, Danny Ocean - No eres tú, soy yo (Video oficial)

MissaSinfonia - Dinosaurios, aliens y cactus bailarines, basura de Marketplace

El rubius - Junté a 115 streamers en el Juego del Calamar

Yolo aventuras - Jugamos a escondidas extremas en el Juego del Calamar

BTS - Permission to dance on stage (Official Teaser, We’re just getting started) By Hybe Labels

