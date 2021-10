YouTube Music: ahora las canciones se podrán escuchar gratis en segundo plano

01/01/1970 YouTube Music POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

Aunque YouTube sea considerada como una herramienta de video que una app de música, no cabe duda que son muchas las personas que prefieren usar esta plataforma para escuchar canciones favoritas. Solamente es colocar el disco que desea, no apagar la pantalla y ya. Lo importante en ese tipo de situaciones es la música y no el video que se está reproduciendo.

No obstante, para evitar dichas “estrategias” Google creó lo que se conoce como YouTube Music, una aplicación alterna al software estándar que sirve precisamente para eso: escuchar música. Sin embargo, aún es una app que no termina de convencer a los internautas, sabiendo que pueden existir opciones mucho más completas y menos complicadas de usar.

Asimismo, tal como funciona con otras apps de su categoría como Spotify, se debe tener una suscripción Premium para contar con una experiencia completa dentro de la plataforma. Sin embargo, hay momentos en los que Google decide hacer una excepción y “consentir” a sus usuarios con algunos regalos, como el que está ofreciendo ahora en Canadá.

Según un comunicado oficial de YouTube, ahora el país norteamericano gozará de la función de música en segundo plano sin tener que pagar ni un solo centavo por dicho servicio.

“Desde la introducción de mezclas personalizadas para sus momentos y estados de ánimo cotidianos hasta traerle la música más popular de todas partes del mundo, YouTube Music busca brindar a sus usuarios la experiencia musical más envolvente que se pueda imaginar. Cada nueva actualización de YouTube Music comienza escuchando a la gente, y lo hemos escuchado alto y claro: Mantenga la música sonando”, indicó la empresa en el documento.

Por esto, desde el próximo 3 de noviembre los canadienses que quieran apagar su celular durante la ejecución de YouTube Music y que no cuenten con una suscripción de paga a este servicio lo podrán hacer sin ningún temor de que la música se detenga en su dispositivo móvil.

“Esta actualización permitirá que las personas sigan escuchando YouTube Music mientras usan otras aplicaciones o cuando la pantalla está apagada. Dentro de esto, puede interactuar con la aplicación YouTube Music a través de una emocionante experiencia similar a la radio con publicidad que presenta a los artistas, canciones y álbumes que ama, además de mezclas personalizadas en modo aleatorio, todo sin la molestia de tener que mantener la aplicación de YouTube Music abierta en su dispositivo”, añade YouTube.

Según recomendación de la compañía, esta opción también puede ser útil para poder concentrarse en el camino mientras maneja su automóvil, gracias a la conexión del modo de conducción del Asistente de Google. Solo es cuestión de colocarse los audífonos manos libres, apagar su celular y disfrutar de la música sin ninguna interrupción.

¿Regalo de celebración?

Cabe recordar que a principios de septiembre esta aplicación celebró la suscripción de 50 millones de personas a su versión de paga, entre aquellas que compran el servicio, así como las que la empresa les “regala” YouTube Music al pagar una membresía en YouTube Premium o las que hasta ahora han decidido tomar el período de prueba.

“Han pasado casi 6 años desde que comenzamos nuestro viaje de suscripción en YouTube y estamos emocionados de compartir la noticia de que hemos superado los 50 millones de suscriptores de Música y Premium, incluidos los probadores. Es un honor crear una membresía que permite a las personas sumergirse más profundamente en la música, el aprendizaje, la moda, los juegos y más, al mismo tiempo que apoya a los creadores y artistas que lo hacen posible”, manifestó Lyor Cohen, jefe global de música en YouTube.

