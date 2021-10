Ex de Paula Arias y padre de sus hijas hace aclaración: “A mí no me terminaron, yo no quise volver”

¿Tomás Medrano escribió mensaje a Paula Arias? (Foto: Instagram)

Luego que Paula Arias señalara que no perdonó a Tomás Medrano porque lo que hizo fue mucho más grave que lo que hizo Eduardo Rabanal , el padre de sus hijas usó sus redes sociales para hacer aclaración.

Aunque no etiquetó ni nombró a nadie, esta publicación llegó justo después que Paula Arias se presentara en un programa de América TV y dijera que “el anterior no se podía perdonar, no se puede comparar”. Esto en clara alusión a Tomas Medrano y para justificar por qué decidió perdonar a Eduardo Rabanal.

Ante ello, Medrano no se quedó tranquilo y escribió: “Diferencias por favor, a mí no me terminaron…jajaja. Yo no quise volver con nadie. La gente no es tonta”.

Como se recuerda, la salsera decidió retomar su relación con el futbolista y hoy en dice que está tranquila y feliz con su pareja.

“Estamos tranquilos y estamos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que ha pasado, de cómo hemos solucionado las cosas y estamos juntos. Sí y con eso no quiere decir que sea una mujer insegura”, indicó en el programa del medio día.

¿QUÉ HIZO TOMÁS MEDRANO Y POR QUÉ PAULA ARIAS NO LO PERDONÓ?

En el 2019, el exfutbolista fue captado por las cámaras de Magaly TeVe: La Firme saliendo de un hotel con otra mujer. Ante ello, el padre de las hijas de Paula Arias se justificó diciendo que estaba separado, y que no engañó a nadie.

“Tengo la certeza de no haber cometido ninguna falta. Llevo separado de la madre de mis pequeñas hijas, por lo cual quiero que quede totalmente claro que la relación que tengo hasta el día de hoy con Paula Arias es totalmente como padres”, escribió en su red social en aquel entonces.

Asimismo, señaló que el único error que cometió es no informar sobre su separación con Paula Arias.

“Creemos que el único error cometido por ambas partes es no hacerlo público en el momento de nuestra separación, en el cual ambos podíamos rehacer nuestras vidas”, acotó.

PAULA ARIAS Y EDUARDO RABANAL JUNTOS DE NUEVO

La salsera Paula Arias reveló en el programa En Boca de Todos que se ha reconciliado con Eduardo Rabanal después de haber anunciado el fin de su relación el pasado mes de septiembre.

En una divertida secuencia donde la salsera fue interrogada por Tula Rodríguez, no tuvo otra opción que confesar su reconciliación con el futbolista. “En qué momento te encuentras en tu historia con Eduardo Rabanal”, fue la primera pregunta de la conductora.

“En el momento indicado para mí, en el momento que yo sentía que estaba preparada”, contestó la cantante que fue interrumpida rápidamente por Tula, quien le preguntó “¿Son pareja?” y la respuesta final de Arias fue contundente “Sí, en la actualidad si”.

Eduardo Rabanal y Paula Arias regresaron. (Foto: Instagram)

EL AMPAY QUE LOS ALEJÓ

Las cámaras de Magaly Tv: La Firme captaron los coqueteos y cariños que se dieron el futbolista Eduardo Rabanal con la madre de su hijo, María Fernanda Rodríguez el pasado mes de septiembre.

En las imágenes se puede observar cómo el futbolista se deja engreír por su expareja, quien le acaricia el rostro, le sonríe y hasta se posa sobre su regazo mientras observan a su pequeño jugando con los demás niños.

Después de este sonado ampay, la salsera no dudó en anunciar a través de un comunicado el fin de su relación con el pelotero.

“Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el Sr. Eduardo Rabanal”, se puede leer en dicho comunicado.