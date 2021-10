Paula Arias tras retomar su relación con Eduardo Rabanal: “Respeten mi decisión, no le hago daño a nadie”

Paula Arias regresó con Eduardo Rabanal: (Foto: Instagram)

Paula Arias asistió al programa JB en ATV, donde participó en una parodia sobre cómo le pidió perdón Eduardo Rabanal. La cantante no dudó en reírse de las ocurrencias de los humoristas. Sin embargo, detrás de cámaras y ante una reportera de Magaly Medina se mostró bastante seria e indico que no le hace daño con la decisión que ha tomado.

Como se recuerda, la salsera decidió regresar con el futbolista tras ser captado con su expareja. Y aunque en primera instancia lanzó un comunicado anunciando su ruptura, pocos días pasarías para que Paula confirmara que consideró la decisión.

“Si yo tomé la decisión de dar una oportunidad, es mi caso, es mi intimidad. Con eso no te hago daño a ti, no le hago daño a la gente, pido por favor que respeten mi decisión y que yo estoy tranquila y feliz”, indicó Paula.

Consultada en que hizo el deportista para que ella decidiera perdonarlo, Paula señaló : “Esos son detalles ya muy privados, muy íntimos, tuvo que ser en cuatro paredes como se dice, no todos los casos son iguales como comparaciones que antes me pasó (su expareja). No todas las personas son iguales”.

Como se recuerda, la expareja y madre del hijo de Eduardo Rabanal indicó que él pelotero le pedía en más de una oportunidad regresar. Es más, negó a Paula Arias y aseguró que estaba soltero. Ante ello, la cantante no quiso dar detalles de cómo solucionó ese tema.

“Esos son detalles muy personales no tengo por qué estar diciéndole a todo el mundo. Se podría decir tantas cosas sin escuchar la otra versión, sé la calidad de persona que tengo a mi lado y sé lo que ha pasado detrás”, sentenció.

La artista señaló que siempre dará mensajes de empoderamiento en sus canciones, aunque la gente piense que hace lo contrario. “Eso nunca se va a quitar, no tiene por qué mezclarse con lo que yo hago. Es como una conductora también, tiene una faceta muy fuerte, muy empoderado, pero también tiene una vida íntima, tiene un corazón, tiene una familia, tiene hijos en mi caso. Yo nunca he dejado de creer en el amor, jamás ”, concluyó.

Eduardo Rabanal y Paula Arias regresraon. (Foto: Instagram)

PAULA ARIAS CONFIRMA QUE REGRESÓ CON EDUARDO RABANAL

La salsera Paula Arias reveló este miércoles 13 de octubre en el programa En Boca de Todos que se ha reconciliado con Eduardo Rabanal después de haber anunciado el fin de su relación el pasado mes de septiembre.

En una divertida secuencia donde la salsera fue interrogada por Tula Rodríguez, no tuvo otra opción que confesar su reconciliación con el futbolista. “En qué momento te encuentras en tu historia con Eduardo Rabanal”, fue la primera pregunta de la conductora.

“En el momento indicado para mi, en el momento que yo sentía que estaba preparada”, contestó la cantante que fue interrumpida rápidamente por Tula, quien le preguntó “¿Son pareja?” y la respuesta final de Arias fue contundente “Sí, en la actualidad si”.

La salsera confirmó que sí hubo una ruptura en su relación y dejó en claro que ella toma las decisiones de su vida privada y sabe lo que hace. “Sí, hubo una pausa, se canceló, se terminó, como lo comuniqué (...) si yo he regresado con él en un día, al día siguiente, en una semana, en un mes, en un año, es mi vida privada son mis decisiones y yo sé porqué lo hago”.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, hay muchas cosas detrás que queremos mantenerlo en privado y no es necesario ni salir a aclarar ni decir nada porque los que estamos de protagonistas somos nosotros. Nosotros estamos tranquilos y felices”, agregó a su comentario la dueña de Son Tentación.

Asimismo, Paula señaló que respeta las distintas opiniones y consejos que escucha los diferentes programas de televisión pero que ella es la única que sabe lo que está viviendo. Tras escuchar sus palabras, Tula no dudó en preguntarle si confía a ciegas en su actual pareja.

“Así como soy una mujer que ustedes vieron que me puedo levantar, seguir y crecer sin necesidad de tener al lado a ninguna otra persona. Ahora si puedo pararme de frente y decir que sí confío en mi pareja”, sentenció la salsera.

Luego de escuchar las declaraciones de Paula, el conductor Ricardo Rondon se enlazó en una videollamada con el conocido profeta de América, Reinaldo Dos Santos, quien al escuchar que la cantante confiaba al 100% en su pareja empezó a reírse.

“tú sabes que yo te deseo toda la buena vibra en tu relación, ojalá te vaya bien pero mis cartas me dicen que esta relación no va”, fueron las palabras de Dos Santos hacía Paula tras la pregunta de Rondón sobre el futuro de la relación. Además, afirmó que el próximo año, la salsera estará soltera.

SEGUIR LEYENDO: