Melissa Klug niega ser mantenida con contundente mensaje: “No saben que tu rutina es trabajar”

Melissa Klug le envía fuerte mensaje a sus detractores. (Foto: Instagram)

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar un contundente mensaje en sus redes sociales. Según la pareja de Jesús Barco, todo lo que tiene hoy es fruto de su esfuerzo y no de pura suerte.

Recordemos que la ‘Blanca de Chucuito’ ha sido criticada en reiteradas oportunidades por su antigua relación con el futbolista Jefferson Farfán, con quien tiene dos hijos, por lo que se la ha tildado de ser “mantenida”.

Además, Melissa Klug también recibe ácidos comentarios por tener cinco hijos de tres diferentes hombres: la ‘Foquita’, el exfutbolista Abel Lobatón y Raúl Marquiña. También por los presuntos canjes que recibe ella y sus hijas al ser consideras influencers.

Aunque Melissa Klug se ha encargado de asegurar que toda su vida ha trabajo, no faltan los detractores que le dejan ácidos comentarios en sus redes sociales.

Por supuesto, la empresaria de 38 años no se queda callada y esta vez publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram para defenderse de las constantes críticas.

“Dicen que tienes suerte, pero no saben que tu rutina es trabajar, dicen que fue obra del destino, pero no saben las veces que lo intentaste hasta lograrlo”, manifestó en parte de su post que compartió en sus redes sociales.

(Foto: Captura Instagram)

¿EN QUÉ TRABAJABA MELISSA ANTES DE CONOCER A JEFFERSON FARFÁN?

Durante un enfrentamiento que tuvo Evelyn Vela con Mónica Cabrejos, quien tildaba a la empresaria de ser una mujer matenida, su examiga reveló que Melissa Klug trabajaba como ama de casa antes de iniciar una relación sentimental con el futbolista .

“Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?”, señaló Evelyn enojada.

MELISSA KLUG Y EVELYN VELA ROMPEN SU AMISTAD

Evelyn Vela realizó una transmisión en vivo, que luego sería difundida por el programa Magaly TV, La Firme, para dar a conocer cuál es su situación actual con Melisa Klug.

“No te invitaron al cumple de la chama y Melissa puso que no eres su mejor amiga”, fue el comentario de un internauta que desató la furia de la exbailarina.

No pasó mucho tiempo para que respondiera: “Comenzando que las mejores amigas fueran mañana, tarde y noche, ya no paro con ella; definitivamente no es mi mejor amiga”.

Sobre el por qué ya no eran amigas, Evelyn Vela indicó que ya no era amiga de Melissa Klug porque estaba enfocada en su familia y en su matrimonio.

“Yo ya tengo mi vida, estoy felizmente casada. Eso de mejores amigas son estupideces, no sé dónde habrá puesto ella que no soy su mejor amiga, pero yo ya lo puse hace tiempo”, señaló.

Pero esta no es la primera vez que Evelyn Vela marca distancia de Melissa Klug. En septiembre de este año, la exvedette aseguró en el programa Mujeres al Mando que ya no eran mejores amigas.

“Ahora que yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos... Entonces prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos, por eso no podemos ser mejores amigas. Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. (El distanciamiento) son motivos personales”, dijo en aquel entonces.

