Melissa Klug furiosa con Milena Zárate por llamarla “abuela”: “El burro hablando de orejas”

¿Se declararon la guerra? Melissa Klug no soportó que Milena Zárate opinara sobre su relación amorosa con Jesús Barco, con quien planea casarse. La participante de Reinas del Show tildó de “abuela” a la ‘blanca de chucuito’, mientras que al futbolista de “mocoso”.

Todo empezó cuando Magaly Medina emitió un informe sobre las declaraciones de Milena Zárate, en donde criticaba a Melissa Klug por comprometerse con un hombre 13 años menor que ella.

“Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, fue lo que dijo para diario Trome.

”Es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”, le sugirió.

Tras ello, la periodista de espectáculos reveló una conversación privada que tuvo con Melissa Klug luego de enviarle las declaraciones de la cantante colombiana a través de WhatsApp.

“ ¿Jamás a ella? No te pases pues. El burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener con... ciencia ”, se lee en el chat como respuesta.

Esto en referencia al romance que tuvo Milena Zárate, quien cumpliría este año 38 años este año, con el futbolista Augusto Barreda, de 30 años de edad.

Recordemos que, durante la primera temporada de Reinas del Show, Milena Zárate confirmó que había terminado su relación con el deportista, debido a una escena de celos tras verla subir al auto de su bailarín.

MAGALY DEFIENDE A MELISSA KLUG

Magaly Medina mostró su total desacuerdo con Milena Zárate por sus recientes declaraciones contra Melissa Klug, quien recientemente se comprometió con el futbolista Jesús Barco.

La conductora de Magaly TV, La Firme, indicó que el pensamiento de la concursante de Reinas del Show es bastante retrógrada, pues considera que la empresaria de 38 años tiene derecho a volver a enamorarse.

“¿Quiere decir que cuando una es abuela y tiene 5 hijos se le tiene que negar el amor? Ya pues, tan conservadora Milena Zárate, me asombra que seas tan conservadora. Hay personas que viven el presente sin pensar en el futuro, uno no los puede obligar a pensar como nosotros”, señaló.

A su vez, la figura de ATV precisó que ella tampoco se metería con un joven de 24 años, pero por un tema personal; sin embargo, para ella eso no quiere decir que otras mujeres de su edad no puedan hacerlo.

“Yo tampoco me metería con un mocoso de 24 años porque no es algo que a mí me provoque hacerlo, por muy maduro que vea a un chibolo de 24 años, lo vería como mi hijo, pero hay personas que no”, añadió.

MELISSA Y SU TREMENDA JUERGA

El programa Amor y Fuego difundió imágenes de una fiesta que realizó Melissa Klug en su casa ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

Aunque parecía que todos los invitados lo estaban pasando a lo grande, debido a las risas y la música a todo volumen, todo paró cuando agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al recinto.

El encargado de abrir la puerta fue el hermano de Jesús Barco y tras tener una breve conversación, cierra. Ante ello, fiscalización explicó que no se ha puesto ninguna multa, solo “una orientación sobre el tema del horario”.

No pasarían muchos minutos para que los invitados empezaran a salir, muchos de ellos sin mascarilla.

