Milena Zárate felicita a Melissa Klug por “levantarse” a Jesús Barco: “La master duster”

La cantante colombiana le respondió con todo a Melissa Klug. (Foto: Instagram)

Siguen los dimes y diretes. Milena Zárate le respondió con todo a Melissa Klug, quien dio a entender que la colombiana había tenido un romance con alguien menor, al igual que ella con el futbolista Jesús Barco.

Como se recuerda, la disputa entre ambas empezó cuando la exparticipante de Reinas del Show habló sobre la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, de 24 años de edad.

“ Jesús es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es . El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, fueron las declaraciones que enfurecieron a la ‘Blanca de Chucuito’.

Como respuesta, la empresaria de 37 años le manifestó a Magaly Medina: “¿Jamás a ella? No te pases pues. El burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener con... ciencia”.

Melissa Klug le responde a Milena Zárate. (Foto: Captura ATV)

Esto en referencia al romance que tuvo Milena Zárate, quien cumpliría 38 en el mes de octubre, con el futbolista Augusto Barreda, de 30 años de edad.

En entrevista con América Espectáculos, la cantante colombiana explicó que ella jamás la juzgo por salir con alguien 13 años menor, sino que ella no saldría con alguien tan joven a opinión personal.

“No hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Yo he dicho que yo, yo jamás me metería con un chico de 24 años, menos me casaría. O sea, rico ella que obviamente con la experiencia que tiene, siendo mamá de 5 hijos, siendo abuela, se puede levantar a un pelado de 24 años, pucha... la master, duster, duster, feliz ¿me entiendes?”, expresó.

Tras ello, Milena agregó: “Pero yo, honestamente, me metería con un pelado así para vivir el momento, el presente, un ratito, pero para pensar en montar un futuro, yo no lo haría”.

La cantante colombiana cuestionó el compromiso de la pareja. (Foto: GV Producciones / Instagram)

DESMIENTE A MELISSA KLUG

Milena Zárate desmintió a Melissa Klug, quien dejó a entrever que la cantante colombiana también había salido con hombres muchos menores que ella, entre ellos el futbolista Augusto Barreda.

“ No, yo jamás me he metido con uno de 24, yo paso de los 29 para arriba, querida. 24 no, sácame por favor, porque hasta ahorita no”, especificó la hermana de Greysi Ortega.

En su defensa, Milena Zárate admitió haber salido con hombres menores, pero ninguno de ellos tenía menos de 29 años. “A partir de 29 acepto, pero no para casarse”, agregó.

Finalmente, Milena Zárate explicó que en caso de rehacer su vida, lo hará con un hombre de su edad: “La tengo clarísima, o sea, yo realmente después de las cosas que yo he vivido, el día que yo quiera rehacer mi vida lo voy a hacer con un hombre estable, maduro, que vaya de la mano conmigo”.

MELISSA Y JESÚS NO TENDRÍAN FUTURO

Por si fuera poco, Milena Zárate confesó que no siente que la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug tenga un buen futuro debido a la diferencia de edad.

“Yo no soy Reinaldo Dos Santos, pero algo que te digo que yo he vivido, que yo ya pasé por esa etapa, y la mentalidad de un pelado (joven), de una pelada de 20, 21, 22, 23, 24 años es muy distinta a la mentalidad de una persona, hombre o mujer, de la edad que tenemos nosotras, ¿Me entiendes? El sol no se puede tapar con un dedo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: