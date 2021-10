Videos porno, lo más visitado por usuarios cuando Facebook, Instagram y WhatsApp se caen

(Foto: Pixabay)

Mientras que Facebook Inc., perdió miles de millones de dólares durante la caída de sus redes sociales y servicio de mensajería por más de cinco horas, la industria del porno, o más específicamente la plataforma Pornhub tuvo un aumento de usuarios.

Tal parece que las personas no solamente necesitaban comunicarse, sino entretenerse de cualquier forma posible.

Mientras que Telegram ganó 70 millones de nuevos usuarios en tan solo unas horas, Pornhub tuvo un incremento en su tráfico del 10.5%, lo que equivale a medio millón de personas adicionales.

“Facebook, Instagram y Whatsapp estuvieron fuera de servicio durante varias horas el 4 de octubre de 2021. A partir de las 12 de la noche, hora del este, el tráfico de Pornhub aumentó hasta 10.5 por ciento, lo que equivale a medio millón de usuarios adicionales durante cada hora que los servicios de Facebook estuvieron fuera de servicio”, señaló la plataforma.

Según el sitio de pornografía, a partir de las 10:00 horas (ET), teniendo su pico a las 13:00 horas y comenzando a disminuir gradualmente hasta cerca de las 19:00 horas, cuando el servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp se restableció mundialmente.

Aunque no hay nada que lo confirme, se presume que el aumento de visitas en la página para adultos está directamente relacionada con la caída de las plataformas de Mark Zuckerberg.

Cabe recordar que algo similar pasó en marzo del 2019, cuando los tres sitios de la compañía Facebook se cayeron. Durante las horas que estuvieron abajo las visitas a videos pornográficos aumentó e incluso de hizo tendencia en redes sociales.

En ese entonces los usuarios aumentaron hasta 19% de lo habitual, teniendo un descenso casi simultáneo con el restablecimiento de las Facebook, Instagram y WhatsApp.

Realidad aumentada en el porno

Históricamente, la industria pornográfica fomentó gran parte de los avances de internet. El streaming de videos es una de las mejores muestras y a juzgar por la decisión de Pornhub lo mismo sucederá con la realidad virtual.

Con apenas un puñado de aplicaciones y sitios dedicados a la realidad virtual, Pornhub, uno de los sitios más importantes de videos pornográficos, acaba de presentar una sección enteramente dedicada a esa tecnología.

A través de una alianza con BaDoink, Pornhub ofrece contenidos de 360 grados sin costo alguno para el usuario.

“Nuestro objetivo es llevar la última tecnología al público. La realidad virtual es el siguiente gran paso en la constante metamorfosis del mundo de entretenimiento para adultos. Queremos llevar esta experiencia a un nivel nunca visto”, dijo el vicepresidente de Pronhub, Corey Price.

En declaraciones a The Next Web, agregó que “los usuarios no solo pueden ver el contenido sino ser protagonistas e interactuar con los actores”.

La medida de Pornhub sigue el nacimiento de sitios como VirtualRealPorn, con contenidos para cascos y gafas de realidad virtual. La diferencia es la cantidad de público que accede a uno y otro sitio: el primero recibe 60 millones de personas por día.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para la plataforma, pues recientemente ha estado en el ojo del huracán por acusaciones de varias mujeres que señalan que en su sito hay videos sexuales suyos sin su consentimiento, los cuales retratan violaciones, esclavitud sexual y trata de personas.

Por si esto no fuera lo suficientemente controvertido, Pornhub también está siendo víctima de su propio invento, una estrategia publicitaria en la que quiso mejorar su imagen mostrándose como un sitio que promueve el “arte erótico”, pero que le salió realmente mal, pues ahora es el enemigo público número uno de los más grandes museos del mundo, los cuales también están presentando en su contra acciones legales.

