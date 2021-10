Dota 2: Peruanos de Beastcoast quedan fuera del Mundial, pero reciben premio ‘consuelo’ de US$ 600 mil

Dota 2: peruanos agradecieron a sus seguidores tras su eliminación del mundial.

Los peruanos de Beastcoast quedaron eliminados en el Lower Bracket del mundial del videojuego Dota 2, The International 10, que se realiza en Rumania con un pozo de premios de US$ 40 millones.

El equipo, confomado por ‘K1′, ‘Chris Luck’, ‘Scofield’ y ‘Stinger’ y el boliviano ‘Wisper’, cayeron en el uno a uno contra Alliance, quedando sin chances de avanzar.

Como se sabe, Beastcoast llega al Mundial con los mismos jugadores que en el 2019 clasificaron a The International como Infamous Gaming. En dicha oportunidad, quedaron octavos en la tabla general, mientras que ahora su puesto está por definir entre la posición 13 y 16. De todos modos, el premio ‘consuelo’ que consigue el equipo peruano es de US$600 mil. Para llegar hasta este torneo, los peruanos tuvieron que superar a varios equipos competidores de la región.

El primer equipo peruano eliminado fue Thunder Predator que no logró clasificar a la fase de grupo. Poco después, cayó Team Undying, donde participa el peruano Enzo ‘Timado’ Gianoli.

TORNEO

Después de una fase de grupos muy reñida, los equipos Virtus.pro, OG, T1, Team Secret, Vici Gaming y Team Spirit se suman al grupo ganador junto con los líderes del grupo, PSG.LGD e Invictus Gaming. En el grupo perdedor, Team Undying, Evil Geniuses, el peruano Beastcoast, Quincy Crew, Fnatic, Elephant, Team Aster y Alliance, todos ellos tendrán que pelear en partidas eliminatorias al mejor de uno, arriesgando todas sus esperanzas en el torneo.

Al mismo tiempo que esos equipos pasan al escenario principal, SG esports y el peruano Thunder Predator salen del torneo como los primeros equipos eliminados.

Los grupos están configurados, los equipos y los talentos, listos, y millones de aficionados de todo el mundo saben que la larga espera ha terminado.

Tras un silencio no deseado de dos años, por fin va a comenzar la batalla definitiva. No te pierdas ni un momento de la acción mientras los 18 equipos clasificados luchan por hacerse con la Égida de los Campeones y la parte del ganador del premio total de US$ 40 millones.

Con retransmisiones en cinco idiomas, un nuevo sistema de aclamación y una integración con Twitch mejorada, nunca ha sido tan fácil para la audiencia global de Dota participar en el evento más importante del año.

“NO SOMOS ALIANZA LIMA”

El club peruano de fútbol, Alianza Lima, no solo ha dado que hablar por su buen rendimiento en la Fase 2 de la Liga 1. El reconocido equipo europeo del popular videojuego Dota 2, Team Secret, ha usado como meme la camiseta del equipo blanquiazul.

Nuevamente, en pleno desarrollo de la fase de grupos del mundial de Dota 2 The Internacional 2021, que se disputa en Bucarest, Rumanía, hizo una publicación haciendo referencia a la supuesta ‘maldición’ del equipo blanquiazul y su camiseta. Cabe recordar que la primera vez fue en 2020, como un meme viral en Perú para evitar perder partidos.

El 7 de octubre, Team Secret se enfrentó contra el equipo peruano Beastcoast, donde en plena segunda partida los europeos publicaron el peculiar meme con el siguiente mensaje: “Stop sending us this photo please (Dejen de enviarnos esta foto, por favor), no somos Alianza Lima”.

La viralización de parte de los usuarios, fue para que Team Secret reciba la peculiar ‘maldición’ en favor del conjunto nacional.

Similar publicación se puede ver en su cuenta oficial de Twitter.

Para buena noticia de los peruanos, Beastcoast logró sumar su primer punto frente a Team Secret en la serie B2 de The International. Vencieron por 2 a 0 en una partida que comenzaron perdiendo.

El boliviano “Wisper” fue quien llamó la atención con sus mejores jugadas.

Cabe resaltar que Team Secret ha participado cuatro veces en The International, que es la máxima competición internacional de Dota 2. Incluso, llegó a estar en el cuarto puesto en la última edición, donde cayeron por 2-0 con Team Liquid, equipo que sería finalista.

