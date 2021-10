The International 10: cómo va a ser la participación de la región en el evento más importante de Dota 2

OG en The International 2019

Luego de dos largos años de demoras e incertidumbre, tanto jugadores como fans del competitivo de Dota 2 podrán presenciar digitalmente un nuevo The International (TI) en su edición número 10, desde el 7 hasta el 17 de octubre. Se trata del evento más importante del Dota Pro Circuit (DPC), que se celebra año tras año y en esta oportunidad tendrá sede en el estadio Arena Naţională de Bucarest, Rumania.

Entre las mega producciones de esports se destaca por ser el evento en proponer las sumas más grandes en premios. Este año repartirá más de 40 millones de dólares y más de 18 para el gran campeón. Salir campeón del TI no sólo significa volverse millonario, sino que se trata del mayor logro competitivo y la aspiración más alta de todos los jugadores y equipos. Actualmente, OG defiende el título como el único equipo en ganarlo dos veces y, además, de forma consecutiva.

Originalmente, The International 10 fue programado para el último trimestre de 2020, pero se vio cancelado y postergado por el contexto de pandemia y aislamiento social. Al igual que la gran mayoría de las actividades, el mundo de los esports se vio fuertemente golpeado, pero a diferencia de otras industrias tuvo la posibilidad de adaptarse: el formato competitivo en línea permitió mantener los circuitos regionales y sostener torneos localizados.

Como solución intermedia las competencias online también trajeron sus propios inconvenientes. Cuando la situación se flexibilizó globalmente, el primer paso en camino a la normalidad fueron los Majors presenciales, pero sin audiencia en vivo. Son eventos que reúnen a los mejores equipos de la temporada de cada zona y que funcionan como instancias finales para sumar puntos adicionales.

Este año, por primera vez en la historia, Latinoamérica va a contar con tres representantes. Beastcoast y Thunder Predator lograron asegurar sus cupos a través de los resultados que obtuvieron en ambas temporadas del DPC y los brasileños de SG Esports obtuvieron el tercero a través del clasificatorio. Además de ellos, también va a estar presente Enzo “Timado” Gianoli O’Connor, el jugador peruano carry estrella, miembro del equipo norteamericano Team Undying. “Los players de Sudamérica demostrarán el gran nivel que tiene nuestra región. Como dice Techies Senior ‘sin miedo al éxito’”, predijo Marianela Alva, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, streamer y caster de Dota 2.

Nelaggwp

Mejor conocida como Nela, realizó entrevistas con figuras de la comunidad, como los jugadores PipiDota o Wij y otros casters como Stick Dota y Pawpaw, a través de su podcast llamado Mis Cronicast Gaming. Empezó orientando su contenido de Dota 2 a espacios radiales, video blogs y hasta una revista digital llamada Good Game, donde hizo cobertura total del The International 9 en 2019: “Esta enorme experiencia de vivir minuto a minuto el campeonato mundial de Dota 2 sembró en mí la semilla de castear partidas profesionales”.

Eduardo Ku Bustios, CEO de la organización peruana Thunder Predator, destacó: “Sudamérica está muy bien posicionada, sobre todo por Perú. Aquí se respira Dota. Si lo juegan o no, la gente sabe lo que es”. Thunder tuvo un año de mucha exposición y logros competitivos, destacando, por encima de todo, su desempeño en el Major de Singapur de marzo, donde se posicionaron en el top 6 de la competencia. Ese resultado le concedió el ingreso al TI10. Fueron el equipo top 1 de la fase de grupos y derrotaron a Team Aster y Virtus Pro en playoffs, cayendo en última instancia 1 a 2 ante Invictus Gaming.

Imagen por Valve: Thunder Predator

La emoción de volver a experimentar una competencia con audiencia se vio golpeada, ya que la compañía responsable del juego y del evento, Valve, dio un paso hacia atrás, cancelando y reembolsando los tickets a solo seis días, para cambiar el formato a un evento presencial pero sin audiencia. La decisión fue tomada ante la presión que generó la posibilidad de un contagio masivo. Una noticia que generó grandes polémicas debido a su proximidad temporal con el inicio de la competición.

Pese a esto, los rosters y sus respectivos equipos de trabajo ya se encuentran en Bucarest realizando sus preparaciones, listos para afrontar la fase de grupos que va a dar inicio el jueves 7. “Nuestro objetivo como en cada torneo es ganarlo, sin embargo va a ser nuestro primer The International”, aseguró Eduardo. El otro roster peruano, Beastcoast, consiguió el máximo logro de un equipo sudamericano hasta la fecha: lograron entrar al top 8 en 2019, cuando jugaban para Infamous Gaming.

Tanto dentro como fuera del juego, la comunidad hispanoparlante ha logrado construir su propio espacio con la colaboración de Valve y por primera vez incluyeron el talento que realizará la cobertura en español en el compendio disponible dentro del cliente del juego. Además, Avo+, reconocido caster y presentador de origen español, formará parte del talento en inglés como host del evento.

Imagen por Valve: Talento en español para el TI10

En conversación con Latin Power, reconoció la sorpresa que representó su convocatoria para el broadcast en inglés: “para mi tuve un golpe suerte de que me den las clasificatorias cerradas de BTS (Beyond the Summit) en inglés para Sudamérica”, en referencia a la exposición que le dio sus trabajos más recientes. Aunque todavía le cuesta creerlo, consideró su participación en The International como un sueño cumplido.

“Me puse a castear porque creía que podía aportar a la escena. Creía que había muchas ligas sin casters a las cuales podía ayudar y, con el tiempo, me di cuenta que tenía talento para esto”. Respecto a los tres sudamericanos que van a participar, vio en buenas condiciones a Beastcoast y consideró que SG tiene potencial para lograr un buen desempeño. Y destacó que América Latina “es la única región que aun está creciendo en Dota, creo que Valve le va a prestar más atención con el tiempo”.

Avo+

En lo que respecta a Argentina, el Dota 2 no comparte el gran éxito que se vive en Perú. Durante muchos años quedó relegado a un segundo plano ante la falta de condiciones y oportunidades para competir. Actualmente el contexto es más favorable con la implementación de las ligas regionales y de más servidores. WAP Esports vio la chance y se convirtió en la única organización profesionalizada en el país que lleva adelante un equipo formal.

Alberto Seib, CEO del proyecto rosarino, le explicó a Latin Power su interés en el esport: “Apostar por Dota tiene dos grandes motivos, el primero es la pasión, es un juego que disfruto hace ya más de 10 años y es mi cable a tierra. El segundo es que sentimos que es un juego que tiene mucho potencial en la escena competitiva latinoamericana y sabemos que Argentina tiene grandes jugadores que lamentablemente se tienen que ir a otros países a competir porque aquí no está desarrollada la escena”, explicó en referencia a talentos como Mariano “Papita” Caneda, actual coach de Beastcoast y ex-jugador de Infamous Gaming.

Seib analizó que para dar el próximo paso en Argentina, se debe atraer más organizadores de torneos, sponsors e interés en el público “de forma que los buenos jugadores tengan un circuito profesional donde competir al más alto nivel en el país”. Existen comunidades que organizan torneos e intentan potenciar la escena junto con esfuerzos como el de WAP, pero que carecen de rigurosidad o consistencia por falta de incentivos.

Por otro lado, el fundador celebró la vuelta de The International y, en lo personal, lo calificó como el evento de esports más importante del mundo. No sólo por los récords en prize pools, sino también “por su puesta en escena, producción y en calidad deportiva que año tras año eleva su nivel”. Tanto para él como para la comunidad más fiel, se trata de la cumbre de su juego favorito, “donde realmente ves adonde se puede llegar teniendo talento y trabajando duro”.