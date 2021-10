Paso a paso: a través de videojuegos en línea, así secuestra el crimen organizado a menores de edad REUTERS/Florence Lo/Archivo

Un grupo de menores oaxaqueños fueron presuntamente reclutados por el crimen organizado, mismos que luego de un intenso operativo de búsqueda, fueron localizados y puestos a salvo.

Sin embargo, esta práctica se ha vuelto común y conocida, de acuerdo con una investigación del periodista Óscar Balderas, quien escribió que los reclutas del crimen organizado han puesto especial atención en las plataformas multijugador, particularmente en el caso de videojuegos como GTA, Gears of Way o Call of Duty.

Rescataron a menores reclutados por el narco

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó a través de un comunicado la localización de un grupo de menores de edad, quienes fueron reportados como no localizados el pasado sábado 9 de octubre de 2021.

Por lo anterior, la FGE emprendió las acciones correspondientes de búsqueda a partir de la la Vicefiscalía General de Atención a Victimas y a la Sociedad.

Un grupo de niños fue rescatado en Oaxaca por la Fiscalía General del Estado, quienes fueron contactados por un videojuego con promesas de ganar mucho dinero . EFE/Paolo Aguilar

En los trabajos, además, estuvieron continuamente en comunicación y coordinación con las familias de los presuntos desaparecidos, con el objetivo de cooperar en las labores de búsqueda y difusión de las correspondientes fichas de localización.

Por lo anterior, se activó la llamada Alerta Amber, una herramienta de difusión “que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave”.

El rescate tuvo lugar en un domicilio ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde los menores fueron ubicados; inmediatamente después de su liberación, las victimas fueron restituidas con sus familias.

Además, las autoridades informaron que de manera inmediata se inició la carpeta de investigación 33350/FVCE/TLACOLULA/2021, misma que está en el plazo ministerial de integración por la probable comisión del delito de trata de personas.

Paso a paso: a través de videojuegos en línea, así secuestra el crimen organizado a menores de edad EFE/ J.L. Fdez-Checa/

Durante el operativo, personal de la Fiscalía local informó que una persona del sexo femenino está detenida y en las próximas horas será presentada ante el Juez de la causa para determinar si existe responsabilidad o participación en este caso.

“La Fiscalía General del estado de Oaxaca prioriza la atención de las denuncias de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes para garantizar su seguridad y que tengan pleno acceso a la justicia”, finalizaron su comunicado.

Familiares aseguran que fueron reclutados por el narco

A través de las redes sociales, familiares de los menores indicaron que uno de ellos dejó una carta para sus padres, quien les pidió que dejaran a un lado sus preocupaciones al notarlo desaparecido, pues fue a ganar mucho dinero para mandarles.

De acuerdo con el diario Proceso, los menores habrían sido abordados por otro menor de edad en un centro donde se rentan videojuegos para competir entre amigos; tal es el caso del reconocido “Free Fire” que jugaban las víctimas.

Las características del menor no fueron reveladas, pero se informó que su modus operandi empezó por ganarse su confianza con dinero, pues presuntamente se presentaba con grandes cantidades de dinero para comprarles cosas.

Esto llamó la atención de las jóvenes victimas, quienes fueron a jugar hasta una casa de la que ya no salieron. Los delincuentes les retiraron sus celulares para dejarlos completamente incomunicados; sin embargo, uno de ellos pudo encender su dispositivo y gracias al GPS fueron ubicados.

Un grupo de niños fue rescatado en Oaxaca por la Fiscalía General del Estado, quienes fueron contactados por un videojuego con promesas de ganar mucho dinero (Foto: Reuters)

Algunos de los lugares donde estuvieron antes de ser privados de su libertad son la terminal de autobuses de ADO en la localidad, el centro del Fortín y una casa en Avenida Ferrocarril.

El periodista Pedro Matías reveló que los menores contaban con boletos para viajar hacia la Ciudad de México, y una vez en la capital, partir con rumbo a Monterrey, en Nuevo León.

