Kate del Castillo afirma que La Reina del Sur le cambió la vida de la mejor manera

Kate del Castillo contó detalles de su personaje en La Reina del Sur 3. (Foto: Instagram)

La nueva temporada de La Reina del Sur continúa con sus grabaciones en la ciudad del Cusco donde la actriz, Kate del Castillo se encuentra desde hace unos días para protagonizar a Teresa Mendoza.

El diario El Comercio, sostuvo una entrevista con la artista mexicana quien hablo sobre su personaje en la serie y las grabaciones en Cusco y dedicó algunas palabras para halagar al Perú por sus lugares llenos de cultura.

Siendo la primera vez que Kate del Castillo visita el Perú, declaró que se siente avergonzada de desconocer los lugares en los que ha realizado distintas grabaciones en países como Colombia, Bolivia y Perú.

“Me da vergüenza no haber sabido que habían lugares tan hermosos, mágicos y maravillosos como los países que hemos visitado. Perú es increíble, lleno de cultura y de gente acogedora. Me encanta que se esté poniendo en alto todo México y Latinoamérica, ya era hora”, señaló.

El presidente de NBCUniversal Telemundo Global Studios, Marcos Santana también fue entrevistado y confesó que grabar en Perú siempre ha sido su sueño. Además, detalló sobre los lugares en los que grabarán.

“Grabar en Perú es un sueño hecho realidad, rodaremos en el Centro Histórico de Lima -mostraremos esa belleza arquitectónica única que mezcla lo colonial con lo moderno- también en el Estadio Nacional y en Miraflores. En Cusco, hemos grabado escenas de acción y suspenso en un tren en pleno movimiento, seguiremos en Aguas Calientes y culminaremos en Machu Picchu”, declaró Santana.

La tercera temporada de La Reina del Sur traerá a una Teresa Mendoza con carácter más fuerte. Así lo afirmó Kate quien además no quiso dejar de interpretar a la narcotraficante y señaló que tuvo que someterse a una preparación más estricta.

“A diferencia de la segunda temporada, esta requería una cosa más física y mental, me sometí a una dieta estricta, pues la mujer aparece después de mucho tiempo, después de cuatro años de que la separaron de su hija, la única persona a la que ama realmente, y había que mostrar un cambio”, expresó.

Por otro lado, confesó que su personaje llegó para cambiarle la vida pese a que ya era una de las estrellas más reconocidas de la televisión mexicana con múltiples interpretaciones y una carrera en construcción en Hollywood.

<b>“</b><i><b>Me la cambió de mil de formas, y todas de las mejores”</b></i>

Kate del Castillo resaltó que su personaje ha inspirado a muchas mujeres a ser fuertes, decididas y valientes y antes de estrenar la primera temporada de La Reina del Sur, no habían papeles femeninos tan reales.

“Si supieras cuántas cartas me llegan diciéndome que gracias a Teresa dejaron al marido que les golpeaba o a la persona que les hacía daño. Ha sido un personaje que perseguí durante muchos años, yo moría por hacerlo y sé que otras actrices también, porque es hermoso, cautivante y está lleno de defectos. Hasta la salida de Teresa no existían personajes femeninos tan fuertes, honestos y reales como ella”, afirmó.

La tercera temporada está bajo la coproducción de Telemundo y Netflix. Inició sus grabaciones el pasado 01 de junio en México, luego viajaron a Bolivia, Colombia y actualmente se encuentran en Perú.

Cabe resaltar que esta nueva historia tiene lugar en diferentes destinos de Sudamérica puesto que la temporada pasada se grabaron escenas en países como España, Italia y Estados Unidos y está vez se quiso mostrar más el lado del Sur de América.

Las grabaciones en Perú culminarán en la semana del 11 al 17 de octubre y estará lista para verse a mediados del 2022, según adelanta Marcos Santana.

