Perú vs. Bolivia: los futbolistas de la ‘verde´ que podrían ser titulares en el duelo por Eliminatorias

El técnico de la selección de Bolivia César Farías (c),en una imagen de archivo. EFE/Martin Alipaz

El conjunto de Bolivia regresó a La Paz desde Guayaquil luego de caer 3-0 contra su similar de Ecuador en el primer partido por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

La ´verde´ retomó los entrenamientos ayer en el Estadio Hernando Siles, recinto que recibirá a la selección peruana en el partido que disputarán ambas selecciones el domingo.

Si bien César Farías, DT de la selección de Bolivia no permite que la prensa registre los entrenamientos previos al partido, ni da a conocer el once tentativo que usará frente a Perú, se calcula que tomará en cuenta como titulares a los jugadores que estén más acostumbrados a la altura. Aunque parezca increíble, este es uno de los obstáculos a superar para quienes no juegan en La Paz.

Como guardameta titular se especula que Farías pondrá a Rubén Cordano. El arquero juega para el Club Bolívar de la primera división de Bolivia, porque sabe manejar la velocidad de la pelota en altura, la que es una de las mayores complicaciones para los guardametas que juegan en terrenos planos.

Una posibilidad que se baraja para la defensa son Marc Enoumbá como lateral derecho y Roberto Fernández por izquierda. Ellos juegan para el Always Ready y el Club Bolívar, respectivamente.

Como zagueros elegidos se vocea a Jairo Quinteros de The Strongest y Adrián Justino del Club Bolívar. Por otro lado, en el mediocampo se ubicarían Moisés Villarroel del Jorge Wilstermann y Rodrigo Ramallo de Always Ready, ambos poseen un buen remate de media distancia por lo que serían una buena adición al juego. Luis Haquín también sería de la partida.

El delantero del Cruzeiro de Brasil, Marcelo Martins parece estar confirmado en el ataque, y se especula que podría ir acompañado del goleador de Always Ready, Carmelo Algarañaz, informó el diario boliviano El Deber.

Se espera que Farías cambie el sistema táctico en comparación a la alineación presentada contra Ecuador en Guayaquil. Partido en el que utilizó una línea de cinco, dos laterales y tres centrales. Sin embargo, el DT suele cambiar la alineación cuando los partidos son en la capital altiplánica, en esos casos pone cuatro en el fondo.

BAJAS DE PERÚ

En total, Perú llega al partido contra ´la verde´ con bajas confirmadas de Paolo Guerrero, Renato Tapia, Edison Flores y Yordy Reyna por lesiones. Además, Miguel Trauco tampoco podrá participar del encuentro debido a que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas gracias a la amonestación que recibió en el partido contra Chile en el minuto 39´.

A estas bajas se le sumó una nueva el sábado al medio día. Casi 24 horas antes del partido contra Bolivia, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó mediante un comunicado en redes sociales que Raúl Ruidíaz también quedaba desconvocado de los próximos partidos contra Bolivia (10 de octubre) y Argentina (14 de octubre).

La nueva baja se debería a que la ´pulga´ sufrió un desgarro durante la práctica de hoy en horas de la mañana, por lo que se vería imposibilitado de rendir físicamente ante los próximos duelos programados.

PERÚ VS BOLIVIA

Tras derrotar 2-0 a Chile en el Nacional de Lima, la selección peruana se medirá con el conjunto ‘altiplánico’ en la altura de La Paz. El equipo de Ricardo Gareca sigue con la obligación de conseguir los 3 puntos. Esto por su ubicación en la tabla, pues sigue en la casilla 7 de las Clasificatorias. ´La verde´ viene de caer 3-0 frente a Ecuador como visitante, por lo que saldrá a darlo todo ante el combinado nacional.

Perú y Bolivia se verán las caras este domingo 10 de octubre en el Estadio Hernando Siles. El encuentro empezará a las 3:00 p.m. hora peruana.

