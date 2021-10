Perú vs. Bolivia: las bajas de la ´blanquirroja´ para el duelo por Eliminatorias

El jugador Paolo Guerrero de Perú, en una imagen de archivo. EFE/ Paolo Aguilar /POOL

La alegría de la selección peruana por el triunfo en el ´clásico del Pacífico´ se tiñe de incertidumbre de cara al próximo duelo que disputará este domingo contra la selección boliviana como visitante en el Estadio Hernando Siles en La Paz.

La ´bicolor´ tiene la necesidad de seguir sumando puntos en este encuentro, ya que actualmente se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de acumulados con 11 puntos, tres puntos nos separan del quinto lugar que nos llevaría al ansiado repechaje.

Sin embargo, el cuadro nacional llegará con aún menos elementos disponibles al duelo contra la ‘verde’, luego de que el viernes se anunciara la desconvocatoria de jugadores por lesión: Paolo Guerrero, Renato Tapia, Edison Flores y Yordy Reyna.

PAOLO GUERRERO

La selección peruana informó en un comunicado que el ´Depredador´ no estará presente en los siguientes dos partidos de la fecha triple contra Bolivia y Argentina. Si bien en no se confirmó la razón de su desconvocatoria, en el partido ante Chile sufrió un estirón durante el primer tiempo que lo hizo jugar con algunas molestias por lo que fue reemplazado en el segundo tiempo por Jefferson Farfán. Luego, en la conferencia de prensa tras la victoria, señalo que su rodilla no le permite jugar.

Recordemos que el goleador de la Selección Peruana se recuperó en julio de una lesión complicada en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por cuatro meses. El peruano ofensivo volvió a disputar 90 minutos recién en el duelo ante Uruguay, donde empatamos 1-1. En el Internacional ha sido considerado normalmente por 45 minutos y anotó cuatro goles en el mes de agosto.

Comunicado Selección Peruana

RENATO TAPIA

El mismo día del partido contra Chile se especuló sobre la baja de Tapia, ya que el futbolista se acercó a realizarse una resonancia magnética mientras sus compañeros entrenaban por última vez en La Videna de cara al ´Clásico del Pacífico´. Horas más tarde en el partido, Tapia no jugó por lo que se esperaba que Ricardo Gareca lo esté guardando para los próximos partidos.

Sin embargo, al día siguiente la Federación Peruana de Futbol emitió un comunicado que señalaba que Tapia quedaba desafectado de la convocatoria.

Recordemos que el pasado 03 de octubre el equipo español del mediocampista peruano comunicó a través de sus redes sociales que Renato Tapia sufrió una sobrecarga en los gemelos en el duelo ante el Elche, donde los dirigidos por Eduardo Coudet cayeron por 1-0.

EDISON FLORES

El futbolista también se realizó una resonancia magnética en un centro de imágenes de San Borja para evaluar la gravedad de la lesión que lo aqueja. Flores llegó al centro cojeando y muy sentido de la pierna izquierda.

El popular ‘Orejas’ salió cojeando y con mucho dolor del partido ante Chile. En el minuto 65′ del duelo, al volante se le vio caminando muy lento hacia la línea lateral para retirarse del campo de juego. En los siguientes minutos Marcos López ingresó al campo de juego como reemplazo.

Flores sufrió un desgarro muscular isquiotibial izquierso en mayo y pudo volver a las canchas tras una larga recuperación. El 10 del DC United volvió poco a poco a recuperar su fútbol, pero aún no es titular indiscutible en su club. El volante jugó los tres partidos de la fecha triple de septiembre.

YORDY REYNA

Aunque ya se había informado de la desconvocatoria de Reyna para el partido contra Chile por lesión, todavía se mantenía la posibilidad de contar con el futbolista en los próximos duelos de la fecha triple. Sin embargo, el atacante del DC United no habría superado la lesión que lo aquejaba por lo que se le mandó a 15 días de recuperación.

Reyna sufrió un tirón en la parte posterior de la pierna derecha al final del primer tiempo del último encuentro que tuvo con el equipo de la MLS, por ello se realizó una resonancia apenas llegó al país para los entrenamientos con la ´bicolor´.

NUEVOS CONVOCADOS

Alex Valera fue la primera adición de la ´blanquirroja´, él fue llamado a la selección un día antes del ´Clásico del Pacífico´ como reemplazo de Yordy Reyna que ya se encontraba descartado para el primer partido de la fecha triple.

Debido a la emergencia por bajas, Ricardo Gareca ordenó el llamado inmediato de Horacio Calcaterra y Oslimg Mora para que se pongan la camiseta de la selección peruana y acompañen al equipo a La Paz y Buenos Aires para disputar los dos duelos por Eliminatorias.

Tras conocerse la convocatoria de ambos jugadores los usuarios en redes sociales celebraron la oportunidad al juvenil de Alianza Lima y el experimentado de Sporting Cristal.

JUGADORES EN CAPILLA

Antes del inicio del encuentro con los chilenos, teníamos en capilla a Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún y Gabriel Costa. Sin embargo, solo el lateral del Saint-Etienne francés es una ausencia fija para este domingo por acumulación de tarjetas amarillas.

Trauco recibió la amonestación en el minuto 39´ del primer tiempo por una falta sobre el chileno Alexis Sánchez, quedando suspendido para el próximo encuentro en La Paz.

PERÚ VS BOLIVIA

Tras derrotar 2-0 a Chile en el Nacional de Lima, la selección peruana se medirá con el conjunto ‘altiplánico’ en la altura de La Paz. El equipo de Ricardo Gareca sigue con la obligación de conseguir los 3 puntos. Esto por su ubicación en la tabla, pues sigue en la casilla 7 de las Clasificatorias. ´La verde´ viene de caer 3-0 frente a Ecuador como visitante, por lo que saldrá a darlo todo ante el combinado nacional.

Perú y Bolivia se verán las caras este domingo 10 de octubre en el Estadio Hernando Siles. El encuentro empezará a las 3:00 p.m. hora peruana.

SEGUIR LEYENDO