A qué hora juegan Perú vs Chile EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022

Conoce el horario del Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs Chile EN VIVO. La ‘bicolor’ recibe a la ‘roja’ en el Estadio Nacional de Lima, este jueves 7 de octubre, por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El empate o la derrota no está en los planes de ninguno. En esta nota conoce todos los horarios del encuentro para no perderte ningún detalle.

La selección peruana marcha en la casilla 7 de la tabla de posiciones con 8 puntos, a 5 unidades del quinto lugar: Colombia. Ojo: Ecuador también tiene lo mismo que los ‘cafeteros’, pero con mejor diferencia de gol. Los sureños, por su parte, son octavos con un punto menos que Perú.

Ricardo Gareca no podrá contar con Yordy Reyna (descartado para la jornada triple) ni André Carrillo (entre algodones). El que tampoco llegaría es Gianluca Lapadula, sentido tras último partido de Benevento. Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Eugenio Mena y Bastián Yáñez no jugarán en Chile.

Jefferson Farfán, uno de los regresos más sonados en la selección peruana para esta jornada triple de Eliminatorias. (Foto: FPF).

PERÚ VS CHILE: ALINEACIONES PROBABLES EN ELIMINATORIAS QATAR 2022

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores; Christian Cueva, Paolo Guerrero.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charle Aránguiz, Carlos Palacios, Jean Meneses; Alexis Sánchez, Ben Brereton.

HORARIOS PARA VER PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN SUDAMÉRICA

Todo arranca a las 8:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A las 9:00 p.m. de Bolivia y Venezuela. A las 10:00 p.m. de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN ESTADSOS UNIDOS

A las 6:00 p.m. en Seattle, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix y San Francisco. A las 8:00 p.m. en Miami, Memphis, Houston, Omaha y Chicago. A las 9:00 p.m. en New York, Boston, Washington, Atlanta, Baltimore, Detroit y Charlotte.

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

A las 9:00 p.m. de República Dominicana. A las 8:00 p.m. de Ciudad de México (6:00 p.m. en Tijuana) y Panamá. A las 7:00 p.m. de Costa Rica. A las 6:00 p.m. de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS CHILE EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España y no te quieres perder el ‘Clásico del Pacífico’, debes conectarte a las 3 de la mañana del viernes 8 de octubre. Igual, puedes ver todas las incidencias en la web de Infobae Perú cuando despiertes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL PERÚ VS CHILE

- Chile 2-0 Perú (Eliminatorias Qatar 2022)

- Chile 0-3 Perú (Copa América 2019)

- Perú 3-0 Chile (Amistoso)

- Chile 2-1 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

- Perú 3-4 Chile (Eliminatorias Rusia 2018)

- Chile 2-1 Perú (Copa América 2015)

