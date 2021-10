Eva Ayllón y su inesperado comentario a participante de La Voz Senior: “Debiste traer tu voz”

Eva Ayllón es jurado de La Voz Senior. (Foto: Latina)

Cada gala de La Voz Senior se hace más intensa y los miembros del jurado cada vez son más severos. Este es el caso de Eva Ayllón, quien no dudó en decirle a un integrante del equipo de Tony Succar que debió traer su voz a la competencia.

Tras culminar su canción “Timbalero” de El Gran Combo de Puerto Rico, Eduardo Barrón nunca imaginó que recibiría tamaña llamada de atención de parte de la criolla, quien no quedó conforme con la presentación.

“Yo pienso que este no es un tema para competir, este es un tema para bailar, para divertir, pero aquí has debido traer tu voz para que nos enamores. A mí me encanta, yo soy bailaría y también me da sed, pero ¿es un tema para competir? No”, indicó la artista.

Tony Succar tampoco quedó muy convencido con el show y le dio algunas recomendaciones a Eduardo Barrón.

“En esta canción lo más difícil es saber cuándo entrar. Lo que pasa con la salsa, con una banda así, es que ellos están tocando tanto repertorio en un show que van a tocarlo tal cual como está en el papel. Cuando entras al ensayo tienes que estar super seguro, y si no lo estás decir: necesito hacerlo una vez más”, dijo.

Eduardo Barrón quedó en sentencia junto al dúo ‘Los Bardos del son”.

PARTICIPANTE SE RETIRA DE LA VOZ SENIOR POR PROBLEMAS FAMILIARES

En la edición del sábado 2 de octubre, La Voz Senior tuvo la inesperada salida de Peter ‘Potrillo’ Jiménez, de 66 años, quien abandonó la competencia para regresar a su país de origen por problemas familiares.

Antes de dar inicio con el knockout del equipo de Eva Ayllón, en el cual debían participar tres integrantes, la artista nacional indicó que su competidor no iría más en el reality de canto.

“Potrillo ha tenido un problema familiar, entonces no va a continuar en la competencia lamentablemente”, indicó Eva Ayllón al conductor Cristian Rivero.

Acto seguido, la producción de La Voz Senior mostró un video despedida de Peter Jiménez, natural de Venezuela, donde pide perdón públicamente por su inesperada renuncia al programa de canto.

Peter Jiménez no aguantó las lágrimas al despedirse del programa. (Foto: Captura Latina TV)

“Buenas noches a mis queridos amigos, quiero disculparme ante ustedes debido a que no puedo cumplir el sueño que traía desde hace muchos años debido a un inconveniente que se me presentó en Venezuela, Me disculpo ante las cámaras de Latina, los directores, a los organizadores”, se le escucha decir al inicio.

Tras ello, el participante le pidió disculpas a su entrenadora Eva Ayllón, quien fue la que giró la silla para darle la oportunidad de ingresar al programa. “Una disculpa especial para la señora Eva Ayllón, quien fue la que me dio la abertura para llegar donde estoy”.

“A todos mis compañeros del equipo les agradezco. Yo sé que de ahí va a salir La Voz Senior, de ahí va a salir”, añadió.

No obstante, Peter rompió en llanto al asegurar que su intención no era irse en estos momentos. “Me voy con un dolor inmenso porque esta no era mi intención, sino lograr el sueño que yo quise hace muchos años, pero, la verdad, así es la vida, cosas que pasan”, indicó.