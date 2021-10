Said Palao dice que sí piensa tener hijos y formar una familia con Alejandra Baigorria, “pero en un futuro”

Said Palao habla de su relación con Alejandra Baigorria. (Foto: Instagram)

Said Palao señaló que su relación con Alejandra Baigorria va viento en popa, por lo que si sigue así, no descarta tener hijos y formar una familia con ella. Sin embargo, hizo una pequeña aclaración.

Como se recuerda, la rubia decidió congelar sus óvulos, pues tiene un gran deseo de ser madre. Sin embargo, aún no encuentra la persona indicada.

“En un futuro sí (me gustaría ), si las cosas con Ale siguen yendo bien, como están yendo, todo va caer por su propio peso, en un futuro sí pienso tener hijos y formar una familia” , resaltó Said.

El guerrero fue invitado a participar en Mi mamá cocina mejor que la tuya, junto a Mario Hart. Ellos compitieron contra Hugo García y Patricio Parodi. El espacio se emitirá este domingo 10 de octubre.

Aquí, el joven resaltó que Alejandra no lo conquistó por el estómago, sin embargo, halagó sus dotes culinarios. Asimismo, resaló que él tampoco se queda atrás.

“Ale no es de cocinar muy seguido, pero cuando cocina lo hace bien, yo le he cocinado un par de veces, mi fuerte son las parrillas”, indicó.

Said Palao y Alejandra Baigorria se conocieron en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

HUGO GARCÍA SE BURLA DE PATRICIO PARODI POR MANTENER AMISTAD CON FLAVIA LAOS

Luego que Patricio Parodi y Flavia Laos anunciaran su ruptura, la pareja seb ha dejado ver en otras ocasiones, resaltando que son amigos.

Ante ello, Hugo García no dudó en bromear cuando le hicieron una pregunta: “¿Se puede ser amigo de una expareja?”. De inmediato el guerrero respondió entre risas: ¿Se puede ser amigo de una expareja?, pregúntenle a Patricio”.

Flavia Laos confirmó que ya no es pareja de Patrico Parodi. (Foto: Instagram)

Hugo García y Patricio Parodi son grandes amigos, es por ello que fueron invitados al programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, espacio que será emitido este domingo 10 de octubre a las 7 de la noche por América TV.

Hugo García y Patricio Parodi fueron invitados al programa de América TV. (Foto: América TV)

FLAVIA LAOS Y PATRICIO PARODI GRABAN TIKTOK TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN

Tras el fin de su relación, Flavia Laos y Patricio Parodi protagonizaron divertidos tik toks que dejaron sorprendidos a todos sus seguidores. Ambos subieron a sus cuentas de Tik tok, diferentes vídeos que revelarían un acercamiento.

El guerrero compartió el pasado sábado 02 de octubre, su primer vídeo junto a la actriz en un parodia del juego Luz Verde Luz Roja de la serie El juego del calamar. En menos de 24 horas ya cuenta con 2.1 millones de vistas y 113.8 mil me encanta.

Asimismo, la modelo también publicó un tik tok en su propia cuenta y no faltaron los miles de comentarios donde desean que se retome la relación pues hacen una bonita pareja y otros que mencionan a Luciana Fuster.

FLAVIA LAOS CONFIRMÓ EL FIN DE SU RELACIÓN CON PACTRICIO PARODI

Luego de varias semanas de especulaciones sobre su ruptura, Flavia Laos confirmó que se encuentra soltera y que ambos hacen su vida por separado. Esto sucedió cuando un reportero del programa Amor y Fuego abordara a la actriz en el Aeropuerto de la capital.

Tras ser interrogada sobre su relación por el reportero, fue ella misma quien no dudo en afirmar que se encuentra soltera y que su relación habría llegado a su fin. Además, acotó que se encontraba feliz y enfocándose en su trabajo.

“Si, claro (ya terminamos). Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, yo le deseo lo mejor. Y sobre Rosángela (quien es una de las primera que habló de la ruptura) o sea lo que este pasando, la verdad es que no quiero comentar al respecto porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida me ven feliz y estoy tranquila”, señaló Laos.

“Nos llevamos bien, somos muy buenos amigos. Hay cariño y siempre le voy a desear lo mejor, por todo lo que vivimos, hay respeto”, agregó a sus declaraciones.